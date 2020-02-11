Жителям России добавят один выходной. Но только раз: Источники сообщили о решении Кремля ради Конституции

Ради голосования по поправкам в Конституцию жителям России могут добавить один выходной день. Однако произойдёт это, судя по всему, только раз.

О том, что Кремль намерен в будний день провести голосование по изменениям в Основной закон нашей страны, сообщает РБК со ссылкой сразу на несколько источников, близких к администрации главы государства.

По данным издания, в качестве возможной даты рассматривается 22 апреля. В этом году число выпадает на среду.

К слову, есть и ещё одно новшество, которое предлагается. Так, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции, как сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, хочет скорректировать количество предлагаемых главой государства сенаторов.

Сейчас президент может назначать не больше 10 процентов от общего состава Совфеда. Инициаторы предлагают 30 президентских назначенцев, из которых семеро будут пожизненно работать в Сенате.

Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок в Конституцию, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции упоминание о вере в Бога.

"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.

Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.

Предложения поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.

"Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в Сенате", - цитирует Крашенинникова ТАСС.