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Жителям Нью-Йорка запретили есть вне дома: "Слишком высокий риск"

12 декабря 2020, 19:55  •  51 • В мире
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо решился ввести ещё одну ограничительную меру в связи с пандемией коронавируса. Жителям Нью-Йорка запретили есть вне дома. "Слишком высокий риск", - считает политик.
Американцам теперь придётся или готовить самостоятельно, или заказывать еду доставкой. Жителям Нью-Йорка запретили есть вне дома. В штате закрываются все рестораны и кафе. Запрет принимать посетителей начнёт действовать с 14 декабря, то есть с ближайшего понедельника.
На своей странице в Twitter губернатор объяснил, что количество госпитализаций продолжает расти.
"Учитывая рост уровня заражений и плотность населения в Нью-Йорке, посещение заведений общепита - слишком высокий риск", - написал Эндрю Куомо.
Можно забирать заказы из ресторанов самостоятельно и есть на улице, но в Нью-Йорке со следующей недели температура воздуха снизится до +2…+4 градусов.
Куомо также коснулся темы вакцинации. По его словам, штат получит в ближайшие пару дней 170 тысяч доз вакцины от компании Pfizer. К концу месяца ожидается поставка препарата от Moderna. Её объем должен составить 346 тысяч доз.
За последние сутки в Нью-Йорке было выявлено больше 10 тысяч инфицированных COVID-19. Этот штат был очагом эпидемии в Соединённых Штатах с середины весны. Случались дни, когда в течение 24 часов в больницы привозили по 3000-3500 новых пациентов, а число летальных исходов превышало 700.
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