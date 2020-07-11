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Жителям Латвии списали долги по ипотеке: Коронавирус заставил сейм принять законопроект
11 июля 2020, 09:00 • 15 • В мире
Жителям Латвии списали долги. Если был соблюдён ряд условий, то ипотечные кредиты за людей погасили банки. Коронавирус заставил сейм принять соответствующий законопроект.
Законопроект был принят в окончательном чтении. Он дал право банкам списать долги с жителей Латвии по ипотечным кредитам, которые они оформляли до начала экономического кризиса в 2008 году.
Всего под действие закона попадут около 13 тысяч человек. Все они брали кредит под залог недвижимости до 31 декабря 2018 года, но утратили право собственности на жильё из-за накопившихся долгов перед банком. Процедуру банкротства против них не начнут. Более того, банки погасят задолженность, но её не станут облагать подоходным налогом.
В начале марта, когда вспышка коронавируса была объявлена пандемией, с инициативой списать долги выступил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он отметил, что многолетние задолженности, по сути, являются невозвратными. Всего банки простят латвийцам около 600 миллионов евро.
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