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Жителям Калининграда грозит голод? Полковник Баранец рассказал "былину о путинских соколах"

14 октября 2021, 11:00  •  155 • Политика
В США заговорили об оружии, способном устроить блокаду Калининградской области. Неужели жителям самого западного региона может грозить голод, как при блокаде Ленинграда? Точки над i расставил полковник в отставке Виктор Баранец, рассказав впечатляющую "былину о путинских соколах".
Американский военный эксперт Дэвид Экс предложил идею новой блокады русских: с помощью НАТО попытаться заблокировать важнейший для России морской путь на Балтике, соединяющий Петербург с Калининградом. А жителей самого эксклава подвергнуть голоду.
Экс предположил, что этому могла бы поспособствовать приобретённая эстонскими военными израильская система противокорабельных ракет Blue Spear - "Голубое копьё".
Впрочем, для наших специалистов информация об этом оружии совсем не новость, пояснил Царьграду военный обозреватель "КП" Виктор Баранец. По его словам, Blue Spear - это тактическая ракета с небольшой боеголовкой и дальностью полёта до трёхсот километров. Данная система, по словам Баранца, никоим образом не повлияет на нашу калининградскую группировку, которая по своей суммарной мощи может соотноситься разве что с Крымом.
Хотя при этом, отметил эксперт, русские военные предусматривают "разные варианты". И об одном из них натовцы вспоминают с холодным потом на лбу. "Они ночью просыпаются, бегут в туалет и орут, что русские уже со стороны Белоруссии на тысяче танков рвутся по Сувалкскому коридору", - сыронизировал наш собеседник.
Баранец не стал раскрывать секреты русского и белорусского генштабов, но описал примерную картину того, что произойдёт, - практически в стиле русских былинных сказителей:
Как только появятся хоть какие-то малейшие признаки блокирования Калининградской области, так и ждите - могучие танковые орды, и белорусские, и российские, рванут по этому коридору. И естественно, полетят путинские соколы, и естественно, очистят небо.
"У нас, слава Богу, сил хватает, и в Калининградской области у нас авиация есть, - добавил военный, - там у нас всё есть для того, чтобы эта сумасбродная задача даже в голове не гуляла у тех, кто вынашивает вот такие идиотские планы".

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