Жителям Финляндии честно рассказали, чем обернётся вступление страны в НАТО

Президент Саули Ниинистё уверен, что в этом случае эскалации обстановки в Европе не избежать.

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что в возможном вступлении его страны в НАТО скрыты определённые риски. Напомним, на фоне проведения Россией спецоперации на Украине в Финляндии начались разговоры о необходимости для страны стать членом альянса.

Как пишет Financial Times, Ниинистё считает вступление в Североатлантический альянс одним из основных вариантов развития Финляндии. Есть и другой путь: это расширение оборонного партнерства с США и Швецией.

Ниинистё не стал скрывать, что вступление Финляндии в блок НАТО чревато определёнными рисками. В частности, это может спровоцировать эскалацию ситуации в Европе, предупредил политик.

Между тем опросы показали, что более 60% жителей Финляндии высказались за вступление страны в НАТО. Против высказались только 16% респондентов. Остальные затруднились ответить.