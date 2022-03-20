|
Жителям Финляндии честно рассказали, чем обернётся вступление страны в НАТО
20 марта 2022, 12:15 • 465 • Политика
Президент Саули Ниинистё уверен, что в этом случае эскалации обстановки в Европе не избежать.
Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что в возможном вступлении его страны в НАТО скрыты определённые риски. Напомним, на фоне проведения Россией спецоперации на Украине в Финляндии начались разговоры о необходимости для страны стать членом альянса.
Как пишет Financial Times, Ниинистё считает вступление в Североатлантический альянс одним из основных вариантов развития Финляндии. Есть и другой путь: это расширение оборонного партнерства с США и Швецией.
Ниинистё не стал скрывать, что вступление Финляндии в блок НАТО чревато определёнными рисками. В частности, это может спровоцировать эскалацию ситуации в Европе, предупредил политик.
Между тем опросы показали, что более 60% жителей Финляндии высказались за вступление страны в НАТО. Против высказались только 16% респондентов. Остальные затруднились ответить.
Подпишитесь на нас
465
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2022, 12:25
|
19 марта 2022, 08:15
|
18 марта 2022, 18:15
|
19 марта 2022, 01:50
|
19 марта 2022, 10:00
|
15 марта 2022, 08:35
|
14 марта 2022, 09:50