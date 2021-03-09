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Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"

09 марта 2021, 08:00  •  123 • Политика
На Украине разрабатывают новый туристический проект, в рамках которого для жителей Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину. "Там тоже все ждут наших украинцев", - предупредила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.
Как рассказала Олеськив, жители Донецкой и Луганской Народных Республик, седьмой год претерпевающие обстрелы со стороны украинских боевиков, смогут посетить "интересные маршруты" и знаковые места в регионах, подконтрольных украинским властям. В том числе побывать и на Западной Украине.
"В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома", - цитирует LIFE выступление Олеськив в эфире украинского телеканала "Дом".
"Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", - предупредила она.
По словам представительницы ведомства, такие "путешествия" помогут наладить контакт между жителями Донбасса и Украины. При этом аналогичные туры хотят запустить и для жителей Крыма. Их хотят пригласить в Херсонскую область.

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