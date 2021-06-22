Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Главная / Политика

Жителям Донбасса дали возможность проголосовать в России

22 июня 2021, 22:50  •  133 • Политика
Власти ДНР намерены зарегистрировать обладателей паспортов России на Госуслугах и выдать СНИЛС.
В ДНР начнётся приём заявлений от граждан на получение СНИЛС и регистрацию в Госуслугах, процессом займётся миграционная служба МВД ДНР.
Об этом во вторник заявил глава республики Денис Пушилин.
Известно, что регистрация в Едином портале государственных услуг и получение страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) необходимы для участия в дистанционном голосовании.
Как ранее сообщал Царьград, в ДНР выдано порядка 500 тысяч паспортов России. У этих граждан России есть право иметь своих представителей в парламенте. Одним из кандидатов может стать первый премьер-министр ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Напомним, что Александр Бородай принял участие в проекте "Народное голосование", он однозначно высказался за русский Крым, существование Бога, поддержал поправки в Конституцию России и резко негативно относится к гей-парадам.
Союз добровольцев Донбасса создавался для защиты Русского мира. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, русский народ в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века стал самым разделённым народом мира. Более 20 миллионов человек, по самым скромным оценкам, вдруг оказались иностранцами, до этого будучи коренным населением огромной великой страны. И, разумеется, тяжелее всего пришлось русским людям, оказавшимся на Украине,
- отметил основатель Царьграда Константин Малофеев.
Грядущие выборы в Госдуму могут исправить эту историческую ошибку: благодаря им республики Донбасса фактически становятся русским политическим пространством.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






133
Источник
Похожие новости
22 июня 2021, 21:00
Украинских болельщиков не пустили на стадион из-за Крыма
22 июня 2021, 21:00
Зачем Зеленский засобирался в Берлин: Названы главные темы переговоров
22 июня 2021, 21:00
История ничему не учит. 22 июня "третья сила" снова натравливает Германию на Россию
22 июня 2021, 22:50
Украина купила беспилотники для войны с Россией: Баранец назвал три способа их уничтожить
22 июня 2021, 22:50
Будем ли воевать? Лукашенко ответил белорусам на главный вопрос
22 июня 2021, 22:50
"Какой лицемер": Зеленскому в День памяти и скорби напомнили о марше в честь дивизии СС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2021, 01:00
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
19 июня 2021, 07:45
Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»?
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
17 июня 2021, 06:15
Зеленский запутался с вопросом нападения России, но пообещал не сдаться ей в Третьей мировой войне
19 июня 2021, 07:45
"Мир всё больше устаёт от Зеленского": Болгары сделали объективные выводы о "Северном потоке - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.