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Жителям Донбасса дали возможность проголосовать в России
22 июня 2021, 22:50 • 133 • Политика
Власти ДНР намерены зарегистрировать обладателей паспортов России на Госуслугах и выдать СНИЛС.
В ДНР начнётся приём заявлений от граждан на получение СНИЛС и регистрацию в Госуслугах, процессом займётся миграционная служба МВД ДНР.
Об этом во вторник заявил глава республики Денис Пушилин.
Известно, что регистрация в Едином портале государственных услуг и получение страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) необходимы для участия в дистанционном голосовании.
Как ранее сообщал Царьград, в ДНР выдано порядка 500 тысяч паспортов России. У этих граждан России есть право иметь своих представителей в парламенте. Одним из кандидатов может стать первый премьер-министр ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Напомним, что Александр Бородай принял участие в проекте "Народное голосование", он однозначно высказался за русский Крым, существование Бога, поддержал поправки в Конституцию России и резко негативно относится к гей-парадам.
- отметил основатель Царьграда Константин Малофеев.
Грядущие выборы в Госдуму могут исправить эту историческую ошибку: благодаря им республики Донбасса фактически становятся русским политическим пространством.
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