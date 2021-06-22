Власти ДНР намерены зарегистрировать обладателей паспортов России на Госуслугах и выдать СНИЛС.

В ДНР начнётся приём заявлений от граждан на получение СНИЛС и регистрацию в Госуслугах, процессом займётся миграционная служба МВД ДНР.

Об этом во вторник заявил глава республики Денис Пушилин.

Известно, что регистрация в Едином портале государственных услуг и получение страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) необходимы для участия в дистанционном голосовании.

Как ранее сообщал Царьград, в ДНР выдано порядка 500 тысяч паспортов России. У этих граждан России есть право иметь своих представителей в парламенте. Одним из кандидатов может стать первый премьер-министр ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Напомним, что Александр Бородай принял участие в проекте "Народное голосование", он однозначно высказался за русский Крым, существование Бога, поддержал поправки в Конституцию России и резко негативно относится к гей-парадам.

Союз добровольцев Донбасса создавался для защиты Русского мира. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, русский народ в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века стал самым разделённым народом мира. Более 20 миллионов человек, по самым скромным оценкам, вдруг оказались иностранцами, до этого будучи коренным населением огромной великой страны. И, разумеется, тяжелее всего пришлось русским людям, оказавшимся на Украине,

- отметил основатель Царьграда Константин Малофеев.

Грядущие выборы в Госдуму могут исправить эту историческую ошибку: благодаря им республики Донбасса фактически становятся русским политическим пространством.