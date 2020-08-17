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Жителя Норвегии поймали из-за подозрений в шпионаже на Россию

17 августа 2020, 21:40  •  32 • Политика
Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Мужчину задержали после встречи с "российским разведчиком"
В Осло 15 августа задержали жителя Норвегии. Правоохранители полагают, что он выдал секретные данные другому государству. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Королевства.
Служба безопасности полиции Норвегии сообщила, что гражданин страны якобы виделся с "разведчиком" из России. Именно на этих встречах и основывается версия правоохранителей о шпионаже, уточнила адвокат задержанного Лине Ниигард.
Как передает NRK, мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы. В свою очередь, он вины не признает и требует его отпустить. При этом никаких других подробностей контактов норвежца с высокопоставленным представителем спецслужб полиция сообщать не стала.
Как пишет Associated Press, предполагается, что речь идет о промышленном шпионаже. Мужчина работал в компании, относящейся к нефтегазовой отрасли и возобновляемых источников энергии.
Ранее в шпионаже на Россию обвинили американского военного.

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