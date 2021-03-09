Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель Украины

Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель делегации Украины. Он потребовал от модераторов совещания, которое проходило по видео-конференц-связи, отключить представительниц полуострова, поскольку они выступают от лица якобы аннексированной территории.

Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала "РИА Новости" о конфликте, спровоцированном представителями делегации Незалежной в ходе заседания ОБСЕ.

Встреча проходила по видео-конференц-связи. В рамках совещания обсуждался ряд вопросов, в том числе связанных с темой независимости прессы.

Тем не менее после того, как Гридчина выступила со своим докладом, она и главред "Крымской газеты" Мария Волконская подверглись давлению с украинской стороны.

Один из участников потребовал от модераторов встречи отключить представительниц полуострова, поскольку они выступают от лица якобы аннексированной территории.

Собеседница информагентства добавила, что осуждение в их адрес исходило и со стороны представителей делегаций Великобритании, Канады, Соединённых Штатов, а также некоторых европейских государств.