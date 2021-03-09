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Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель Украины
09 марта 2021, 00:40 • 128 • Политика
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель делегации Украины. Он потребовал от модераторов совещания, которое проходило по видео-конференц-связи, отключить представительниц полуострова, поскольку они выступают от лица якобы аннексированной территории.
Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала "РИА Новости" о конфликте, спровоцированном представителями делегации Незалежной в ходе заседания ОБСЕ.
Встреча проходила по видео-конференц-связи. В рамках совещания обсуждался ряд вопросов, в том числе связанных с темой независимости прессы.
Тем не менее после того, как Гридчина выступила со своим докладом, она и главред "Крымской газеты" Мария Волконская подверглись давлению с украинской стороны.
Один из участников потребовал от модераторов встречи отключить представительниц полуострова, поскольку они выступают от лица якобы аннексированной территории.
Собеседница информагентства добавила, что осуждение в их адрес исходило и со стороны представителей делегаций Великобритании, Канады, Соединённых Штатов, а также некоторых европейских государств.
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