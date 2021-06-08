Жительница ЮАР родила десятерняшек

Жительница провинции Гаутенг на севере ЮАР Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерняшек. Это стало полной неожиданностью, потому что ожидалось появление на свет только восьми малышей.

Учёные называют такое явление декуплет. Рождение сразу десятерых детей произошло впервые в истории человечества, а потому занесено в Книгу рекордов Гиннесcа. Прошлой рекордсменкой была жительница Мали Халима Сиссе. 4 мая 2021 года она стала мамой девяти малышей.

Госиаме Тамаре Ситхоле 37 лет. Она вместе с мужем уже воспитывает шестилетних близнецов. Когда наступила новая беременность, пришлось непросто. Первые месяцы женщина жаловалась на изжогу и сильный токсикоз.

Врачи сделали УЗИ и сообщили о многоплодной беременности. Госиаме сказали о шести младенцах. Она сильно переживала, сможет ли выносить их, не будет ли у них серьёзных патологий и пороков развития. Медики пристально наблюдали за будущей мамой и констатировали, что всё идёт нормально.

На более позднем сроке выяснилось, что плодов не шесть, а восемь. Было принято решение сделать кесарево сечение на 29-й неделе беременности, иначе возникла бы угроза жизни для мамы и малышей. Уже во время операции выяснилось, что детей Госиаме выносила на самом деле десятерых.

"Это семь мальчиков и три девочки. В день операции она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности. Она счастлива, очень эмоциональна, ей сложно говорить", - рассказал обрадованный отец Тебохо Цотеци.

Он признался журналистам, что сначала не поверил ни жене, ни врачам. Раньше ему приходилось слышать о двойняшках и тройняшках, слабо верилось в одновременное рождение четверых детей. О большем мужчина и подумать не мог, пишет издание IOL.