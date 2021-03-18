Жительница Симферополя о главной проблеме Крыма: "Мы в составе России, но..."

Жительница Симферополя рассказала о главной проблеме Крыма. Она состоит в отсутствии в республике крупных сетевых магазинов, из-за чего цены на продовольствие на полуострове астрономические: "Мы в составе России, но…".

Жительница Симферополя Ольга Сергеева в разговоре с Царьградом рассказала о жизни в Крыму после воссоединения с Россией и своём отношении к событиям 2014 года.

Женщина призналась, что, как и большинство местных жителей, голосовала на референдуме за возвращение полуострова в состав РФ.

В связи с этим она не может без смеха воспринимать россказни о "русских оккупантах" и плебисците чуть ли не под дулами автоматов: "Так могли говорить только те, кто не был тогда у нас".

Последующие годы только убедили собеседницу "Первого русского", что она сделала правильный выбор. Так, в республике хоть и не намного, но выросли зарплаты бюджетников, пенсии.

Кроме того, ведётся ремонт дорог, благоустройство парков и других общественных пространств, услуги ЖКХ значительно подешевели.

Однако жительница Симферополя не стала скрывать и некоторых проблем. Главная из них состоит в высоких ценах на продовольствие и некоторые другие товары.

Женщина связала это с отсутствием в Крыму крупных сетевых магазинов. По её мнению, причина состоит в том, что их владельцы опасаются санкций. Нет на полуострове и офисов главных российских банков.