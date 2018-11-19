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Жительница Канады заявила, что сняла на видео визит призрака: «Думала, это курьер пришел»

19 ноября 2018, 15:24  •  82 • В мире
В Канаде камера над входом в дом сняла загадочную прозрачную фигуру. Хозяйка особняка уверяет, что это был «призрак». Она заявила, мол, «думала, это курьер пришел», но в итоге видео с камер наблюдения показало странного визитера.
46-летняя Мени Питошья выложила видео в Сеть. В итоге посмотреть на загадочную прозрачную фигуру может любой желающий. На кадрах действительно видно движение прозрачного силуэта.
«Моя собака начала лаять и побежала к двери, - говорит женщина. - Я думала, это курьер пришел, ведь я в тот день ждала посылку».
По ее словам, она открыла дверь, но на пороге никого не оказалось. Лишь только взволнованный лай собаки заставил ее посмотреть на записи.
Видео: Daily Mail

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