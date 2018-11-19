Жительница Канады заявила, что сняла на видео визит призрака: «Думала, это курьер пришел»

В Канаде камера над входом в дом сняла загадочную прозрачную фигуру. Хозяйка особняка уверяет, что это был «призрак». Она заявила, мол, «думала, это курьер пришел», но в итоге видео с камер наблюдения показало странного визитера.

46-летняя Мени Питошья выложила видео в Сеть. В итоге посмотреть на загадочную прозрачную фигуру может любой желающий. На кадрах действительно видно движение прозрачного силуэта.

«Моя собака начала лаять и побежала к двери, - говорит женщина. - Я думала, это курьер пришел, ведь я в тот день ждала посылку».

По ее словам, она открыла дверь, но на пороге никого не оказалось. Лишь только взволнованный лай собаки заставил ее посмотреть на записи.

Видео: Daily Mail