Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ

Неприятным сюрпризом закончилась для бывшего главы Следственного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка дискуссия об Иловайском котле в эфире телеканала «НАШ».В студию дозвонилась телезрительница из Донецка, представившаяся Татьяной. Дончанка умудрилась одной фразой вызвать истерику у ведущих, а генерала СБУ в отставке загнать в угол. Жительница Донецка первым делом сообщила, что внимательно следит за происходящим на Украине благодаря этому каналу и ещё парочке более или менее вменяемых. А по поводу Иловайска Татьяна укорила генерала и прочих украинских вояк и чиновников в том, что спустя столько лет, они всё ещё ищут виноватых в поражении в Иловайском котле. Она призвала украинцев успокоится и признать наконец, что простых солдат просто бросили на убой, а их командиры разбежались как крысы, после чего их пафосно награждал Порошенко.Татьяна также заявила, что ей и её близким больно смотреть на происходящее на Украине. Она напомнила, что украинцы по обе стороны линии разграничения остаются одним народом, что бы там ни рассказывали политики и пропагандисты. Поэтому дончанам очень жаль своих соотечественников на подконтрольной Киеву территории.Ведущий спросил, что такого в жизни украинцев, как в политической, так и в социальной, больше всего причиняет боль Татьяне, на что она ответила, что украинцев бросили на произвол судьбы, никто о них не заботится, они полностью беззащитны.Журналист всё-таки попытался увести разговор в идеологически правильное русло и поинтересовался, неужели Татьяна в Донецке чувствует себя в безопасности. Дончанка в ответ припечатала, что чувствует себя прекрасно, она живёт на своей земле, никто не навязывает ей своего мнения и не заставляет делать то, что ей не нравится. Она защищена и уверена в будущем. Единственное, что не так давно нарушало покой и внушало страх – это обстрелы ВСУ.Вовк, и без того явно встревоженный неудобным разговором, после последней фразы заметался и начал выдумывать небылицы о том, что мол это липовая жительница ДНР, звонок вообще мог быть сделан из Воронежа, так что нечего слушать такие небылицы. После он и вовсе сдал, и закатил форменную истерику, пытаясь придраться к каждому слову дозвонившейся в студию. Но в итоге генерал СБУ лишь выставил себя на посмешище, не найдя поддержки даже у вроде лояльных майданщикам ведущих канала «НАШ»