Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
На Украине признали вину в крушении MH17
Главная / Украина

Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ

25 ноября 2020, 23:40  •  229 • Украина

Неприятным сюрпризом закончилась для бывшего главы Следственного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка дискуссия об Иловайском котле в эфире телеканала «НАШ».

В студию дозвонилась телезрительница из Донецка, представившаяся Татьяной. Дончанка умудрилась одной фразой вызвать истерику у ведущих, а генерала СБУ в отставке загнать в угол. Жительница Донецка первым делом сообщила, что внимательно следит за происходящим на Украине благодаря этому каналу и ещё парочке более или менее вменяемых. А по поводу Иловайска Татьяна укорила генерала и прочих украинских вояк и чиновников в том, что спустя столько лет, они всё ещё ищут виноватых в поражении в Иловайском котле. Она призвала украинцев успокоится и признать наконец, что простых солдат просто бросили на убой, а их командиры разбежались как крысы, после чего их пафосно награждал Порошенко.

Татьяна также заявила, что ей и её близким больно смотреть на происходящее на Украине. Она напомнила, что украинцы по обе стороны линии разграничения остаются одним народом, что бы там ни рассказывали политики и пропагандисты. Поэтому дончанам очень жаль своих соотечественников на подконтрольной Киеву территории.

Ведущий спросил, что такого в жизни украинцев, как в политической, так и в социальной, больше всего причиняет боль Татьяне, на что она ответила, что украинцев бросили на произвол судьбы, никто о них не заботится, они полностью беззащитны.

Журналист всё-таки попытался увести разговор в идеологически правильное русло и поинтересовался, неужели Татьяна в Донецке чувствует себя в безопасности. Дончанка в ответ припечатала, что чувствует себя прекрасно, она живёт на своей земле, никто не навязывает ей своего мнения и не заставляет делать то, что ей не нравится. Она защищена и уверена в будущем. Единственное, что не так давно нарушало покой и внушало страх – это обстрелы ВСУ.

Вовк, и без того явно встревоженный неудобным разговором, после последней фразы заметался и начал выдумывать небылицы о том, что мол это липовая жительница ДНР, звонок вообще мог быть сделан из Воронежа, так что нечего слушать такие небылицы. После он и вовсе сдал, и закатил форменную истерику, пытаясь придраться к каждому слову дозвонившейся в студию. Но в итоге генерал СБУ лишь выставил себя на посмешище, не найдя поддержки даже у вроде лояльных майданщикам ведущих канала «НАШ»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



229
Источник
Похожие новости
25 ноября 2020, 18:10
Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе
25 ноября 2020, 18:10
«Послать на х@й американцев» – антиковидный рецепт от депутата Рады
25 ноября 2020, 15:25
Экономист пояснил, почему украинцы никогда не выберутся из нищеты
25 ноября 2020, 15:25
СМИ: Зеленский запросил переговоры с Путиным ради спасения своего рейтинга
25 ноября 2020, 15:25
Локдаун в Украине введут как завесу для конституционного переворота
25 ноября 2020, 17:15
Партии «Батькивщина» отказали в государственном финансировании
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
24 ноября 2020, 15:35
«Штурм Донецка был сорван из-за предательства»
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
24 ноября 2020, 05:30
Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.