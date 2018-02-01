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Жители Земли смогли увидеть затмение красной суперлуны
01 февраля 2018, 07:39 • 125 • В мире
31 января Россия и многие другие страны мира стали свидетелями чрезвычайно редкого природного феномена.
Поздним вечером 31 января жители Земли стали свидетелями весьма редкого небесного феномена. В эту ночь полное лунное затмение совпало с полнолунием и суперлунием.
Естественный спутник нашей планеты приблизился к Земле на чрезвычайно близкое расстояние. Всего Луну и Землю в момент суперлуния разделяло менее чем 359 тысяч километров.
Вскоре после этого необычно большая полная луна окрасилась в зловещий красно-коричневый цвет. Затем она была закрыто тенью и на какое-то время вовсе исчезла. В среднем ее в различных уголках планеты ее не было видно больше часа.
Суперлунное затмение можно было наблюдать сразу на нескольких континентах. В том числе любители звездного неба смогли оценить его и в некоторых российских городах. Впрочем, из различных регионов нашей страны — к примеру, из Красноярска — поступали сообщения, что там луна была закрыта тенью лишь частично.
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