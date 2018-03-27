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Жители Западной Ракки подняли бунт против проамериканских боевиков

27 марта 2018, 02:09  •  60 • Политика
В населенных пунктах сирийской провинции происходят вооруженные столкновения.
В сирийской провинции Западная Ракка местные жители восстали против проамериканских "умеренных" боевиков. На улицах происходят вооруженные столкновения. Подробности сообщает информационное агентство Fars.
Отмечается, что в понедельник, 26 марта, большое число жителей Западной Ракки подняли вооруженное восстание против контролирующих этот регион боевиков "Сирийских демократических сил", которых поддерживает США. В данный момент на улицах городов и населенных пунктов идут вооруженные столкновения.
По данным источников, восстания началось еще в воскресенье, когда жители населенного пункта Аль-Мансурех и их соседи вступили в бой с проамериканскими боевиками. Также сообщается о нескольких подожженных базах боевиков. Все стороны конфликта сообщают о наличии раненых, сведений о погибших нет.
Причиной восстания, скорее всего, послужил налог, которым боевики обложили всех жителей Западной Ракки. "Умеренные оппозиционеры" столкнулись с нехваткой ресурсов на продолжение войны с турецкой армией в Африне. Чтобы покрыть расходы, они стали собирать с местных жителей по 500 сирийских лир "на войну". Тем, кто отказывался платить, боевики угрожали изгнанием, сообщает Fars.

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