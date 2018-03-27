|
Жители Западной Ракки подняли бунт против проамериканских боевиков
27 марта 2018, 02:09 • 60 • Политика
В населенных пунктах сирийской провинции происходят вооруженные столкновения.
В сирийской провинции Западная Ракка местные жители восстали против проамериканских "умеренных" боевиков. На улицах происходят вооруженные столкновения. Подробности сообщает информационное агентство Fars.
Отмечается, что в понедельник, 26 марта, большое число жителей Западной Ракки подняли вооруженное восстание против контролирующих этот регион боевиков "Сирийских демократических сил", которых поддерживает США. В данный момент на улицах городов и населенных пунктов идут вооруженные столкновения.
По данным источников, восстания началось еще в воскресенье, когда жители населенного пункта Аль-Мансурех и их соседи вступили в бой с проамериканскими боевиками. Также сообщается о нескольких подожженных базах боевиков. Все стороны конфликта сообщают о наличии раненых, сведений о погибших нет.
Причиной восстания, скорее всего, послужил налог, которым боевики обложили всех жителей Западной Ракки. "Умеренные оппозиционеры" столкнулись с нехваткой ресурсов на продолжение войны с турецкой армией в Африне. Чтобы покрыть расходы, они стали собирать с местных жителей по 500 сирийских лир "на войну". Тем, кто отказывался платить, боевики угрожали изгнанием, сообщает Fars.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
21 марта 2018, 06:24
|
22 марта 2018, 21:24
|
23 марта 2018, 07:09
|
21 марта 2018, 09:39
|
24 марта 2018, 18:54
|
21 марта 2018, 06:24
|
21 марта 2018, 12:54