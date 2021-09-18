Жители Венесуэлы потеряли доступ к своим счетам. Власти объявили о "террористической атаке"

Жители Венесуэлы потеряли доступ к своим банковским счетам. Власти объявили о "террористической атаке" на всю финансовую систему страны.

Атака произошла на технологическую платформу Банка Венесуэлы 17 сентября.

"Произошла террористическая атака на финансовую национальную систему, в частности на технологическую платформу Банка Венесуэлы – главного банковского учреждения страны", - сказано в заявлении властей.

Сообщается, что из-за действий хакеров жители Венесуэлы потеряли доступ к своим счетам и не могут воспользоваться услугами банка, совершить необходимые операции.

Кибератаку удалось прервать. Специалисты ведут работы по восстановлению доступа к счетам и услугам. Правительство Венесуэлы заверило, что все средства на счетах граждан останутся в сохранности, как и их финансовые данные.

Расследованием инцидента уже занимается прокуратура, пишут РИА Новости.