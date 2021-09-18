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Жители Венесуэлы потеряли доступ к своим счетам. Власти объявили о "террористической атаке"
18 сентября 2021, 06:35 • 109 • В мире
Жители Венесуэлы потеряли доступ к своим банковским счетам. Власти объявили о "террористической атаке" на всю финансовую систему страны.
Атака произошла на технологическую платформу Банка Венесуэлы 17 сентября.
"Произошла террористическая атака на финансовую национальную систему, в частности на технологическую платформу Банка Венесуэлы – главного банковского учреждения страны", - сказано в заявлении властей.
Сообщается, что из-за действий хакеров жители Венесуэлы потеряли доступ к своим счетам и не могут воспользоваться услугами банка, совершить необходимые операции.
Кибератаку удалось прервать. Специалисты ведут работы по восстановлению доступа к счетам и услугам. Правительство Венесуэлы заверило, что все средства на счетах граждан останутся в сохранности, как и их финансовые данные.
Расследованием инцидента уже занимается прокуратура, пишут РИА Новости.
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