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Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки

12 ноября 2021, 16:15  •  371 • Политика
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым. В Сети даже назвали ориентировочные сроки большого переселения.
Вопрос переселения на полуостров поднялся после недавнего инцидента, сообщает РИА ФАН. 33-летний гражданин Украины, который ранее был судим в Крыму за кражу, вышел из тюрьмы в 2021 году - и был сразу же депортирован на Украину. Однако на Украине мужчине не понравилось, и он решился на побег… в Крым. По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, не имея ни документов, ни оснований для пересечения границы, а также находясь под запретом въезда в Россию до 2029 года, парень попробовал попасть на полуостров. Теперь он тут и пробудет некоторое время - за незаконное пересечение границы ему грозит до двух лет за решёткой.
Жители Украины эмоционально отреагировали на этот инцидент. Многие отмечают, что понимают беглеца - на Украине становится просто невозможно жить.
"Крым прекрасное место для того, чтоб спокойно жить со своей семьёй у моря, забыв все тяготы и невзгоды жизни на Украине", - пишут одни.
Другие заявляют, что в Крыму значительно лучше, чем "в плену у Киева".
В целом же пользователи отмечают, что люди бегут "от усталости, безнадёги и нищеты, которая царит на просторах разваленной Украины".
"Ещё 1-2 года такой жизни, и вся Украина сбежит в Крым", - подчёркивают другие.

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