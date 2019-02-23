Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бизнес на войне: Как Порошенко заработает на новой провокации в Керченском проли...
Вице-премьер Украины об отборе кандидатов на Евровидение: это часть гибридной во...
Команде Порошенко грозят уголовные дела и обыски по делу о подкупе избирателей з...
"Полные тупицы! Они ЛОМАЮТ людей!" Oтбpocы и пpoклятьe Укpaины! Лучшие...
Главная / Политика

Жители Украины отмечают 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" и запреты властей

23 февраля 2019, 19:54  •  128 • Политика
Украинцы активно ищут в интернете открытки и поздравления с 23 февраля, несмотря на "декоммунизацию" праздника и запреты со стороны руководства страны. Это подтверждают данные Google Trends.
Жители Украины массово ищут открытки и поздравления с 23 февраля, хотя Киев "декоммунизировал" и запретил этот праздник. Об этом сообщает украинское издание "Страна.UA".
Согласно данным сервиса Google Trends, который собирает статистику поисковых запросов по всему миру, украинские пользователи активно ищут в Сети картинки и поздравления с Днем защитника Отечества. Однако власти на Украине "декоммунизировали" этот праздник и запретили его отмечать 23 февраля. Но похоже, что украинцы всё равно отмечают эту дату.
Напомним, что на Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому, все советские памятники должны быть уничтожены, а все города, улицы и населенные пункты, носящие имена деятелей и героев СССР, должны быть переименованы. Помимо этого, украинские власти активно "декоммунизируют" различные праздники, такие как 9 мая, 23 февраля, День ВДВ и им подобные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


128
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 21:09
"Фантазер" Волкер презентовал антироссийский сайт об Украине
23 февраля 2019, 13:24
"Позорное бегство": Депутат Госдумы разоблачил байки Порошенко о "наведении порядка" в Крыму
23 февраля 2019, 19:54
"Евровидение" тоже часть "гибридной войны" против Украины - вице-премьер Незалежной
Загрузка...
23 февраля 2019, 19:54
Армия Венесуэлы перекрыла границу с Колумбией, чтобы не допустить "гумпомощь" США
23 февраля 2019, 16:39
Снижение более чем в 3 раза: Украина лишилась первого места по притоку мигрантов в Россию
23 февраля 2019, 06:54
Трамп выдвинул американского посла в Канаде на должность постпреда США в ООН
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.