|
Жители украинского Торецка остались без воды из-за аварии
13 января 2019, 18:24 • 89 • Украина
Украинский город Торецк в Донецкой области с населением почти 35 тысяч человек остался без водоснабжения в связи с повреждением водопровода. Об этом информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
© pixabay.com
«Начиная с 8:00 (9:00 мск) субботы, 12 января 2019 года, из-за повреждения водопровода Горловка — Торецк была приостановлена подача воды на город Торецк», — указано в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения жителей города питьевой водой был организован подвоз цистерн с водой в разные микрорайоны города.
Местных призвали брать не более 40 л воды за один раз. Также жителей многоэтажных домов попросили не сливать воду из централизованных систем отопления.
В ноябре 2018 года в ряде городов Украины сложилась критическая ситуация с отоплением.
Подпишитесь на нас
89
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2019, 13:09
|
10 января 2019, 12:39
|
08 января 2019, 05:24
|
07 января 2019, 22:39
|
08 января 2019, 16:39
|
10 января 2019, 06:09
|
10 января 2019, 02:54