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Жители украинского Торецка остались без воды из-за аварии

13 января 2019, 18:24  •  89 • Украина
Украинский город Торецк в Донецкой области с населением почти 35 тысяч человек остался без водоснабжения в связи с повреждением водопровода. Об этом информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
© pixabay.com
 

«Начиная с 8:00 (9:00 мск) субботы, 12 января 2019 года, из-за повреждения водопровода Горловка — Торецк была приостановлена ​​подача воды на город Торецк», — указано в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения жителей города питьевой водой был организован подвоз цистерн с водой в разные микрорайоны города.

Местных призвали брать не более 40 л воды за один раз. Также жителей многоэтажных домов попросили не сливать воду из централизованных систем отопления.

В ноябре 2018 года в ряде городов Украины сложилась критическая ситуация с отоплением. 

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