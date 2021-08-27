Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед саммитом "Крымской платформы" высказался о Крыме. Жители Турции раскритиковали политика, напомнив ему о главном. "Мы не можем рисковать", - пишут люди.

Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, где привело две точки зрения: глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Чавушоглу ещё до саммита "Крымской плафтормы", который прошёл несколько дней назад в Киеве, заявил, что Турция "не признаёт незаконную оккупацию Крыма". Он дал понять: Крым – это проблема, которую просто так не решить. Урегулировать вопрос не могут ни механизмы ООН, ни международная система в целом.

По мнению турецкого министра, следует двигаться дипломатическим путём, но он требует эффективной координации. Чавушоглу считает, что "Крымская платформа" и "знаменует важное начало координации наших усилий на пути к достижению мирного и долгосрочного решения". Завершил он свою речь уже набившим оскомину лозунгом "Крым – это Украина".

Дмитрий Песков напомнил, что Россия готова снова и снова разъяснять официальным лицам Турции позицию относительно полуострова. Готова давать объяснения и любой другой сторане.

"У нас хорошие отношения, но мы не приемлем позицию Турции по Крыму", - приводятся в статье слова пресс-секретаря президента России.

Песков напомнил, что отношения между Москвой и Анкарой построены на прочном фундаменте – инвестиционном, а также торгово-экономическом взаимодействии. Разногласия имеются, и одним из них является Крым. В Кремле позицию Турции "считают абсолютно неверной", добавил пресс-секретарь.

Под публикацией турецкие читатели высказались на эту тему, раскритиковав собственного министра. Один из пользователей вместо имени указал фразу "Крым был подарком". Он напомнил, что Россия некогда отняла Крым у Османской империи, а затем полуостров был подарен Украине в надежде на хорошие отношения. После распада Советского Союза Крым остался украинской территорией.

"Для нас важно, чтобы крымские тюрки могли жить свободно и безопасно. Украинский министр иностранных дел даже намекал: "Мы можем сбросить атомную бомбу на Крым", - напомнил читатель.

По его мнению, дружить с Украиной Турции вовсе не обязательно, но из-за позиции Киева вступать в военное противостояние с Россией – просто безумие.

"Подписываюсь под каждой буквой, - ответил на предыдущий комментарий pakturk. Если очень хочется, пусть США придут и заберут [Крым]. Это не наше дело. У нас с Россией многосторонние отношения. Мы не можем рисковать из-за Крыма. <…> Нужно быть осторожными. Лозунгами такие дела не делаются".

Напомним, "Крымская платформа" - это инициатива президента Украины Владимира Зеленского по привлечению международного внимания к "крымскому вопросу". Несмотря на то, что Запад в целом поддерживает Украину, он не стал направлять на саммит своих лидеров. Так, США представляла делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм, а Германия направила министра экономики и энергетики Петера Альтмайера. Ни у президента США Джо Байдена, ни у канцлера ФРГ Ангелы Меркель не нашлось времени для того, чтобы посетить "Крымскую платформу".