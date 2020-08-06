Жители Танзании считают русских всемогущими: "Президент - Джеймс Бонд"

О быте и нравах Танзании и её жителей рассказала тур-менеджер Moyo Africa Exploration Мария Булатникова. Отдельно она остановилась на том, как в этой стране представляют Россию. Далеко не все знают, что это огромная страна. Многие даже не представляют, где она находится.

По словам Булатниковой, у танзанийцев смутные представления о России. Например, президента РФ они считают кем-то вроде суперагента.

"Говорят, что у нас президент - Джеймс Бонд. Я их не разочаровываю", - сообщила тур-менеджер изданию Daily Storm.

В Танзании в основном живут люди, получившие не слишком хорошее образование или не получившие его вовсе. Они полагают, что "белые умеют всё на свете". Например, управлять ракетами или водить подводные лодки. Булатникова добавила, что местные жители считают её обладательницей особой карточки, на которой хватит денег и на яхту, и на дом.

5 августа стали известны правила въезда в Танзанию для жителей России. Туристам необходимо иметь справку с указанием, что они не болеют коронавирусной инфекцией. Как только самолёт приземляется в аэропорту, необходимо заполнить так называемую декларацию здоровья.