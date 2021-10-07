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Жители России объяснили привычку США во всех "поломках" интернета винить русских

07 октября 2021, 08:05  •  55 • Политика
После нового обвинения в адрес России о кибератаках жители нашей страны объяснили привычку США во всех "поломках" интернета винить русских хакеров. Таким образом в России отреагировали на заявление телеканала CNN о том, что хакерская группировка, якобы находящаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы.
По данным источников CNN, группировка создала угрозу для нескольких правительственных структур и организаций, занимающихся вопросами политики и внешней политики. Также якобы под угрозой оказались поставщики технологий, которые обеспечивают доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе.
Пользователи из России без удивления восприняли новое беспочвенное обвинение в адрес нашей страны и объяснили, почему снова в киберпроблемах "виноватыми" остались русские.
По мнению пользователя "Анатолия Р.", русские айтишники "считаются самыми продвинутыми в мире".
"Поэтому не удивительно, что амеры во всех своих сбоях в киберпространстве обвиняют только их", - написал он.
По мнению пользователя, китайские специалисты "закрыты в собственном интернете, да и китайские спецы в сфере информационных технологий невыездные".
"Они все на учёте и работают исключительно только на Китай и в самом Китае Остальные азиатские страны, включая Японию и Индию, особыми успехами не отличаются", - написал он.
Комментатор также добавил, что хорошие специалисты есть в западноевропейских странах, но их очень мало.
"Во всей западной Европе их столько же, сколько по всей России. Вот и выходит , что амерам остаётся только русских и винить", - подытожил он.

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