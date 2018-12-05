Жители Польши протестуют против уничтожения по закону о декоммунизации памятников советским воинам

На призыв содружества «Курск» откликнулись 20 польских городов

На востоке Польши польские и русские общественные организации отметили российский День неизвестного солдата.

«Хотя 3 декабря [в Польше] не празднуется День неизвестного солдата, поляки не забыли о тысячах советских солдат, павших во время освобождения Польши от немецкой оккупации», – заявил руководитель содружества «Курск» Ежи Тыц.

«Мы просим каждого, кто хотел бы вспомнить неизвестных советских солдат, погибших на территории Польши в борьбе с Германией, возложить цветы на их могилы», – обратилось общество «Курск» к полякам.

На призыв откликнулись жители Щецина, Белостока, Катовиц, Кракова, Люблина, Познани, Жешува, Гдыни – всего 20 польских городов. Цветы возлагались не только на могилы советских воинов, но и в местах захоронений времён Первой Мировой войны.

В расположенной в Подляском воеводстве православной белорусской деревне Дубиче Церкевне венки легли на место бывшего советского памятника, демонтированного по указанию из Варшавы в марте 2018 г. В селе Сурмувка Варминьско-Мазурского воеводства (граничит с Калининградской областью РФ) накануне Дня неизвестного солдата обществом «Курск» завершена реставрация памятника участникам Первой Мировой войны.

«Мы были с цветами и свечами на трёх белостоцких кладбищах, где похоронены свыше 17 тысяч советских воинов, из которых больше 80% – неизвестные солдаты», – сказал секретарь правления Русского культурно-просветительного общества в Польше Андрей Романчук.

Памятники советским воинам в Польше оказались под угрозой сноса после вступления в силу в октябре 2017 года т.н. закона о декоммунизации, согласно которому будут демонтированы 469 объектов, «пропагандирующих коммунистическую идеологию», и среди них 229 памятников советским освободителям Польши.