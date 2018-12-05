Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД: военное положение на Украине является «ширмой» для провокаций в Донбассе
Долой оковы
Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог
Остаточный Элемент
Главная / Украина

Жители Польши протестуют против уничтожения по закону о декоммунизации памятников советским воинам

05 декабря 2018, 11:39  •  186 • Украина
На призыв содружества «Курск» откликнулись 20 польских городов
На востоке Польши польские и русские общественные организации отметили российский День неизвестного солдата.
«Хотя 3 декабря [в Польше] не празднуется День неизвестного солдата, поляки не забыли о тысячах советских солдат, павших во время освобождения Польши от немецкой оккупации», – заявил руководитель содружества «Курск» Ежи Тыц.
«Мы просим каждого, кто хотел бы вспомнить неизвестных советских солдат, погибших на территории Польши в борьбе с Германией, возложить цветы на их могилы», – обратилось общество «Курск» к полякам.
На призыв откликнулись жители Щецина, Белостока, Катовиц, Кракова, Люблина, Познани, Жешува, Гдыни – всего 20 польских городов. Цветы возлагались не только на могилы советских воинов, но и в местах захоронений времён Первой Мировой войны.
В расположенной в Подляском воеводстве православной белорусской деревне Дубиче Церкевне венки легли на место бывшего советского памятника, демонтированного по указанию из Варшавы в марте 2018 г. В селе Сурмувка Варминьско-Мазурского воеводства (граничит с Калининградской областью РФ) накануне Дня неизвестного солдата обществом «Курск» завершена реставрация памятника участникам Первой Мировой войны.
«Мы были с цветами и свечами на трёх белостоцких кладбищах, где похоронены свыше 17 тысяч советских воинов, из которых больше 80% – неизвестные солдаты», – сказал секретарь правления Русского культурно-просветительного общества в Польше Андрей Романчук.
Памятники советским воинам в Польше оказались под угрозой сноса после вступления в силу в октябре 2017 года т.н. закона о декоммунизации, согласно которому будут демонтированы 469 объектов, «пропагандирующих коммунистическую идеологию», и среди них 229 памятников советским освободителям Польши.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

186
Источник
Похожие новости
04 декабря 2018, 15:54
В Госдуме оценили подготовку Украиной иска к России в суд ООН
05 декабря 2018, 11:24
Эксперт оценил слова украинского политика о последствиях ухода российского бизнеса
04 декабря 2018, 22:24
Украина призвала ОБСЕ начать мониторинг Азовского моря

04 декабря 2018, 19:09
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «росте угрозы» со стороны России
04 декабря 2018, 15:54
В Госдуме оценили слова Порошенко об «изоляции» России
05 декабря 2018, 11:24
Совфед призвал парламенты стран Совбеза ООН и ОБСЕ осудить провокации Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 ноября 2018, 19:24
Украинские женщины — американскому телеканалу: «Нам не нужен Порошенко. Нам нужен хороший президент. Путин»
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
29 ноября 2018, 01:28
Убирайтесь, мистер Порошенко
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.