Отделение Бюро увековечивания борьбы и мученичества Польского института национальной памяти (ПИНП) в г. Жешуве (Подкарпатское воеводство) приговорило к сносу сразу несколько памятников, посвящённых польским милиционерам, павшим в стычках с УПА* (запрещена в РФ).

Своё решение жешувское отделение ПИНП объяснило необходимостью «декоммунизации» польских населённых пунктов. Поскольку погибшие милиционеры служили в МВД социалистической Польши, памятник в их честь следует считать «наследием коммунистического режима».

Под угрозой сноса находятся памятники в окрестностях сёл Леск, Любно, Жохатин и др. В 1945 г. на защиту мирного польского населения встали подразделения польской самообороны, на помощь которым прибыли милиционеры. Были спасены жизни сотен граждан, приговорённых к смерти украинскими националистами. Красная армия брала под защиту польские сёла, а поляки записывались в отряды самообороны под командованием офицеров НКВД, лишь бы иметь возможность спасти свои жизни и жизни своих близких.

Противники сноса памятников аргументируют тем, что в ближайшем окружении "отца польской нации" Юзефа Пилсудского невозможно было найти офицера, не служившего ранее в армии государств, участвовавших в разделе Польши, - российской, австрийской или немецкой. Тем не менее в сегодняшней Польше Юзеф Пилсудский – герой. Точно так же могут быть героями польские солдаты и милиционеры, воевавшие по началом офицеров НКВД.

По распоряжению ПИНП на обелисках солдатам и милиционерам социалистической Польши, которые пока не успели снести, срывают т. н. пястовский герб. Королевская династия Пястов воевала против немцев и стремилась к миру с Русью. Пястовский герб был также символом социалистической Польши. Современным польским политикам этот герб напоминает о временах, когда врагом поляков был Запад, и они спешат вытравить эту память из сознания нынешнего поколения.