Жители Паркленда о стрельбе в школе: Самая массовая и страшная за последние пять лет

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СМИ также назвали стрельбу во Флориде одной из самых смертоносных в истории США.

Жители Паркленда до сих пор не могут прийти в себя от шока. Стрельба в школе, метастазы колумбайна, немотивированные убийства, зверство ради зверства - все это продолжается и не думает заканчиваться.

По мнению всех тех, кто пережил вчерашнюю бойню, она стала одним из самых смертоносных массовых расстрелов в современной истории США. Такую же информацию дают и местные СМИ. В качестве примера используют беспощадные цифры: 30 эпизодов массовых расстрелов, которые произошли с 1949 года, а 19 из них случились в последние 10 лет.

Три стрельбы, вошедшие в десятку самых смертоносных, произошли в последние пять месяцев. Это расстрел музыкального фестиваля в Лас-Вегасе в октябре прошлого года, а также стрельба в церкви в Техасе в ноябре.



Напомним, 19-летний Николас Круз устроил кровавую бойню в средней школе в Паркленде. Он хладнокровно расстрелял 17 человек. Столько же - пострадали. Учителя вспоминают, что ранее Круз учился в этой школе, однако был исключен за проблемное поведение.