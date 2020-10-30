Жители Ниццы в ярости, Макрону выдан ультиматум: "Нам это надоело! Не надо к нам приезжать"

В Ницце народ не сдерживаясь обвиняет власти в том, что они допустили такой разгул радикализма. В городе было совершено нападение на людей в базилике Нотр-Дам. В результате теракта погибли три человека. По данным СМИ, одна из жертв была обезглавлена.

Член городского совета Филипп Вардон передал настроения граждан в беседе с RT. Он отмечает, что приезд Макрона жителям Ниццы не нужен. Когда в городе произошёл чудовищный наезд на набережной, где погибли 86 человек и несколько сотен пострадали, также приезжали высокопоставленные лица.

Но, очевидно, ситуация в сфере безопасности так и не улучшилась. Вардон отмечает, что Макрону следовало бы оставаться в Париже и наконец заняться обеспечением безопасности граждан.

"Как реагируют на это жители Ниццы? Так же, как и я. Они в ярости. Нам это надоело. Нам это надоело! Уже во второй раз здесь, в нашем городе, происходит теракт!" - негодующе заметил он.

Как сообщал Царьград, в крупнейших городах Франции в ближайшие дни пройдут акции протеста против властей страны. По всей видимости, они соберут миллионы участников, сообщил источник канала, сведущий в планах организаторов. Состоятся акции протеста на волне жестоких терактов и возобновления волны жестокости на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Источник Царьграда полагает, что "для французской политической элиты понятия веры не существует вовсе", отсюда и проблемы.

Как известно, после теракта мэр Ниццы заявил, что церкви в городе будут закрыты.

"Это удивительно. Вместо того чтобы хотя бы выставить вооружённую охрану и начать "курочить" городские исламистские ячейки, французские власти закрывают церкви", - сказал источник Царьграда, в том числе так объяснив недовольство людей, собирающих митинги.