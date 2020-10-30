|
Жители Ниццы в ярости, Макрону выдан ультиматум: "Нам это надоело! Не надо к нам приезжать"
30 октября 2020, 20:30 • 209 • В мире
Жители Ниццы в шоке и ярости после случившегося теракта в базилике Нотр-Дам. Как отметил член городского совета Филипп Вардон, люди негодуют из-за бездействия властей. Он посоветовал президенту страны Эммануэлю Макрону не приезжать, а наконец-то начать работу по укреплению безопасности. "Нам это надоело! Уже во второй раз здесь, в нашем городе, происходит теракт!" - возмутился он.
В Ницце народ не сдерживаясь обвиняет власти в том, что они допустили такой разгул радикализма. В городе было совершено нападение на людей в базилике Нотр-Дам. В результате теракта погибли три человека. По данным СМИ, одна из жертв была обезглавлена.
Член городского совета Филипп Вардон передал настроения граждан в беседе с RT. Он отмечает, что приезд Макрона жителям Ниццы не нужен. Когда в городе произошёл чудовищный наезд на набережной, где погибли 86 человек и несколько сотен пострадали, также приезжали высокопоставленные лица.
Но, очевидно, ситуация в сфере безопасности так и не улучшилась. Вардон отмечает, что Макрону следовало бы оставаться в Париже и наконец заняться обеспечением безопасности граждан.
"Как реагируют на это жители Ниццы? Так же, как и я. Они в ярости. Нам это надоело. Нам это надоело! Уже во второй раз здесь, в нашем городе, происходит теракт!" - негодующе заметил он.
Как сообщал Царьград, в крупнейших городах Франции в ближайшие дни пройдут акции протеста против властей страны. По всей видимости, они соберут миллионы участников, сообщил источник канала, сведущий в планах организаторов. Состоятся акции протеста на волне жестоких терактов и возобновления волны жестокости на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Источник Царьграда полагает, что "для французской политической элиты понятия веры не существует вовсе", отсюда и проблемы.
Как известно, после теракта мэр Ниццы заявил, что церкви в городе будут закрыты.
"Это удивительно. Вместо того чтобы хотя бы выставить вооружённую охрану и начать "курочить" городские исламистские ячейки, французские власти закрывают церкви", - сказал источник Царьграда, в том числе так объяснив недовольство людей, собирающих митинги.
209
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 октября 2020, 14:55
|
26 октября 2020, 07:25
|
26 октября 2020, 21:10
|
27 октября 2020, 20:05
|
25 октября 2020, 14:55
|
29 октября 2020, 00:30
|
26 октября 2020, 00:05