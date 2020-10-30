Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном...
Главная / В мире

Жители Ниццы в ярости, Макрону выдан ультиматум: "Нам это надоело! Не надо к нам приезжать"

30 октября 2020, 20:30  •  209 • В мире
Жители Ниццы в шоке и ярости после случившегося теракта в базилике Нотр-Дам. Как отметил член городского совета Филипп Вардон, люди негодуют из-за бездействия властей. Он посоветовал президенту страны Эммануэлю Макрону не приезжать, а наконец-то начать работу по укреплению безопасности. "Нам это надоело! Уже во второй раз здесь, в нашем городе, происходит теракт!" - возмутился он.
В Ницце народ не сдерживаясь обвиняет власти в том, что они допустили такой разгул радикализма. В городе было совершено нападение на людей в базилике Нотр-Дам. В результате теракта погибли три человека. По данным СМИ, одна из жертв была обезглавлена.
Член городского совета Филипп Вардон передал настроения граждан в беседе с RT. Он отмечает, что приезд Макрона жителям Ниццы не нужен. Когда в городе произошёл чудовищный наезд на набережной, где погибли 86 человек и несколько сотен пострадали, также приезжали высокопоставленные лица.
Но, очевидно, ситуация в сфере безопасности так и не улучшилась. Вардон отмечает, что Макрону следовало бы оставаться в Париже и наконец заняться обеспечением безопасности граждан.
"Как реагируют на это жители Ниццы? Так же, как и я. Они в ярости. Нам это надоело. Нам это надоело! Уже во второй раз здесь, в нашем городе, происходит теракт!" - негодующе заметил он.
Как сообщал Царьград, в крупнейших городах Франции в ближайшие дни пройдут акции протеста против властей страны. По всей видимости, они соберут миллионы участников, сообщил источник канала, сведущий в планах организаторов. Состоятся акции протеста на волне жестоких терактов и возобновления волны жестокости на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Источник Царьграда полагает, что "для французской политической элиты понятия веры не существует вовсе", отсюда и проблемы.
Как известно, после теракта мэр Ниццы заявил, что церкви в городе будут закрыты.
"Это удивительно. Вместо того чтобы хотя бы выставить вооружённую охрану и начать "курочить" городские исламистские ячейки, французские власти закрывают церкви", - сказал источник Царьграда, в том числе так объяснив недовольство людей, собирающих митинги.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



209
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 23:25
Израильский депутат указал на провал "Моссада": "То ли ржать, то ли плакать"
30 октября 2020, 12:15
Новый военный союз: Секрет России и Китая
30 октября 2020, 07:35
«Трудновыявляемые вещества массового уничтожения»: США обучат партнёров противостоять «активным действиям России»
30 октября 2020, 14:05
Обезглавил беззащитную женщину прямо в церкви. Террорист в Ницце выжил
29 октября 2020, 22:25
«Призывы останутся неуслышанными»: как США угрожают Турции санкциями за постановку на боевое дежурство С-400
30 октября 2020, 20:30
Видели Европу? Больше можете не увидеть
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2020, 14:55
Грузили в контейнеры руки, ноги, головы: Американские солдаты рассказали о "встрече с пришельцами"
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.