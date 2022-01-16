Жители Мали вышли на митинг против санкций. Их лидер заявил, что "решение может прийти из России"

Жители африканской страны Мали вышли на митинг против санкций организации ЭКОВАС. Лидер протестующих Шейх Умар Сумано заявил, что решение проблем страны может прийти из России.

Митинги в Мали начались из-за решения организации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввести с 10 января жёсткие санкции против страны. Она закрыла все границы со страной после госпереворота в республике, который произошёл в мае 1958 года.

Один из лидеров протеста Шейх Умар Сумано заявил, что многие жители выступают за сотрудничество страны с Россией. Они оценили поддержку Москвы ранее. Кроме того, в России обучаются многие студенты из Мали.

"Решение может прийти из России. Россия поддерживает армию Мали, которая очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной", - передаёт слова Сумано "РИА Новости".

Также протестующие выразили недовольство политикой Франции. Отметим, что Мали была французской колонией до 1958 года.