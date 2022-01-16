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Жители Мали вышли на митинг против санкций. Их лидер заявил, что "решение может прийти из России"

16 января 2022, 14:30  •  124 • Политика
Жители африканской страны Мали вышли на митинг против санкций организации ЭКОВАС. Лидер протестующих Шейх Умар Сумано заявил, что решение проблем страны может прийти из России.
Митинги в Мали начались из-за решения организации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввести с 10 января жёсткие санкции против страны. Она закрыла все границы со страной после госпереворота в республике, который произошёл в мае 1958 года.
Один из лидеров протеста Шейх Умар Сумано заявил, что многие жители выступают за сотрудничество страны с Россией. Они оценили поддержку Москвы ранее. Кроме того, в России обучаются многие студенты из Мали.
"Решение может прийти из России. Россия поддерживает армию Мали, которая очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной", - передаёт слова Сумано "РИА Новости".
Также протестующие выразили недовольство политикой Франции. Отметим, что Мали была французской колонией до 1958 года.

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