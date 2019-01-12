Жители Ливана перед ракетной атакой в Сирии сообщали о самолётах ВВС Израиля

Из Ливана поступают сообщения о том, что в небе страны местные жители видели израильские бомбардировщики.

Сегодня вечером жители Ливана сообщали о самолётах ВВС Израиля, которые они наблюдали в небе своей страны. Об этом сообщает канал Directorate 4.

Ранее СМИ сообщили, что ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском.