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Жители Ливана перед ракетной атакой в Сирии сообщали о самолётах ВВС Израиля

12 января 2019, 03:39  •  39 • В мире
Из Ливана поступают сообщения о том, что в небе страны местные жители видели израильские бомбардировщики.
Сегодня вечером жители Ливана сообщали о самолётах ВВС Израиля, которые они наблюдали в небе своей страны. Об этом сообщает канал Directorate 4.
Ранее СМИ сообщили, что ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском.

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