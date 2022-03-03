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Жители Китая пресекли антирусскую акцию посольства Канады
03 марта 2022, 10:35 • 18 • Политика
Жители Китая оперативно пресекли антирусскую акцию посольства Канады в КНР.
Об инциденте сообщили сами канадские дипломаты. По их словам, у стен посольства были вывешены два больших баннера в поддержку Украины, однако уже через полдня плакаты были исправлены неизвестными. В частности, на жёлто-голубых баннерах появились надписи "Пошла ты, НАТО" в нецензурной форме. Канадские дипломаты расстроились и заявили, что "всего лишь" хотели поддержать Украину.
Напомним, что Китай, в отличие от Запада, не намерен сгущать краски вокруг спецоперации России на Украине. КНР заявила о том, что не намерена отказываться от тесных торговых отношений с Россией, не будет объявлять санкций и в целом выступает в качестве нейтральной стороны по этому вопросу.
Как отмечал ранее министр иностранных дел Китая Ван И, суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться и защищаться, а цели и принципы Устава ООН - строго соблюдаться.
Лишнее подтверждение тому, что Китай объективно относится к ситуации, и заявления местных медиа. Так, при информировании о событиях на Украине китайские журналисты используют термин "специальная военная операция", без истеричных западных "войн" или "вторжений".
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