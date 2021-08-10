Киевляне "лишили" армию Украины статуса вооружённых сил. "Я, как и большинство жителей Киева, уверена, что на Украине нет армии. От неё осталось одно название", - заявила жительница украинской столицы.

Грозивший взорвать гранату у здания правительства Украины экс-участник карательной операции в Донбассе - это лишь вершина айсберга. Об этом заявила жительница Киева, комментируя ситуацию с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Она рассказала, что на Украине очень много вернувшихся с войны в Донбассе, но за ними никто не следит, не контролирует и не помогает. Из-за этого многие из них в какой-то момент просто срываются. Но при этом никто не несёт за это ответственность.

Мы живём в таком обществе, где ничего не изменить, законы работают против мирных людей. Любая "обезьяна с гранатой" может учудить, а отвечать за это некому,

- посетовала киевлянка в беседе с корреспондентом Nation News.

Женщина добавила, что вернувшиеся из Донбасса военные считают себя "ветеранами войны". Однако воевали они не с армией чужой страны, а с жителями собственной страны. По сути, это преступники, убийцы.

Я, как и большинство жителей Киева, уверена, что на Украине нет армии. От неё осталось одно название. Сейчас многие идут туда за деньги, и никто даже не задумывается, а зачем воевать против Донецка?!

- подчеркнула жительница Киева.

Напомним, что Украина ведёт войну против Донбасса с 2014 года. После подписания договора о мирном урегулировании конфликта Киев до сих пор не выполнил ни одного из пунктов этого соглашения. Более того, создаются законы, которые полностью противоречат этим договорённостям.