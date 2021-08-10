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Жители Киева рассказали о состоянии армии Украины: "Осталось одно название"
10 августа 2021, 00:05 • 107 • Политика
Киевляне "лишили" армию Украины статуса вооружённых сил. "Я, как и большинство жителей Киева, уверена, что на Украине нет армии. От неё осталось одно название", - заявила жительница украинской столицы.
Грозивший взорвать гранату у здания правительства Украины экс-участник карательной операции в Донбассе - это лишь вершина айсберга. Об этом заявила жительница Киева, комментируя ситуацию с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
Она рассказала, что на Украине очень много вернувшихся с войны в Донбассе, но за ними никто не следит, не контролирует и не помогает. Из-за этого многие из них в какой-то момент просто срываются. Но при этом никто не несёт за это ответственность.
- посетовала киевлянка в беседе с корреспондентом Nation News.
Женщина добавила, что вернувшиеся из Донбасса военные считают себя "ветеранами войны". Однако воевали они не с армией чужой страны, а с жителями собственной страны. По сути, это преступники, убийцы.
- подчеркнула жительница Киева.
Напомним, что Украина ведёт войну против Донбасса с 2014 года. После подписания договора о мирном урегулировании конфликта Киев до сих пор не выполнил ни одного из пунктов этого соглашения. Более того, создаются законы, которые полностью противоречат этим договорённостям.
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