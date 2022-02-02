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Жители Канады рассекретили причину пристального внимания к Украине: "Всего лишь костыль"
02 февраля 2022, 09:15 • 174 • Политика
Жители Канады рассекретили причину пристального внимания к Украине со стороны мировых лидеров. Стоит отметить, что за последние месяцы многие министры и прочие чиновники успели "пригрозить" России "страшными санкциями". По мнению комментаторов, никто из мировых политиков не считает Украину ни партнёром, ни союзником - она "всего лишь костыль".
В частности, об этом жители Канады высказались под публикацией телеканала СВС, который был посвящён очередной угрозе в адрес России. В статье говорилось о визите министра обороны Канады Аниты Ананд в Киев, где она пригрозила нашей стране "суровыми санкциями".
Под публикацией многие жители Канады высказались негативно в адрес политика, отметив, что своими угрозами Ананд пытается удержать свой падающий рейтинг. По мнению многих, в этом и есть секрет такого пристального, якобы полного "заботы" внимания к Украине - мировые лидеры, которые не могут решить внутренние проблемы своей страны, за счёт Украины поднимают свой рейтинг.
"Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них - всего лишь костыль для падающего рейтинга", - считает пользователь с ником Peter James Chin.
Некоторые пользователи стали интересоваться, почему Канада допустила визит своего министра обороны в страну, на которую "вот-вот нападёт Россия".
"Разве она не должна прятаться вместе с Трюдо?" - интересуется Mark Deckard, имея в виду премьер-министра Джастина Трюдо, который сменил место своей резиденции из-за протестов в стране.
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