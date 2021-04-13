Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / Политика

Жители Горловки проснулись от шести мощных разрывов: ВСУ пустили в ход "тяжёлое"

13 апреля 2021, 11:20  •  234 • Политика
Жители Горловки проснулись от шести мощных разрывов в черте города. По данным местных источников, ВСУ с раннего утра пустили в ход тяжёлое вооружение.
Около пяти утра в Горловке один за другим прогремели звуки прилётов крупнокалиберных мин.
"04.43 н. п. Ленинское - Шахта 6/7: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Местные Telegram-каналы также сообщают об обстреле западных и северо-западных окраин Горловки со стороны Шумов.
"06.54 - высокая активность противника со стороны Шумов. Под обстрелом северо-запад, запад Горловки. Всем быть предельно осторожными", - сказано в сообщении.
Активность ВСУ отмечается также и в ЛНР. По данным представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, в результате применения вооружёнными формированиями Украины снайперского оружия в районе населённого пункта Золотое-5 (Михайловка) 12 апреля погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



234
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
13 апреля 2021, 04:00
"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов
13 апреля 2021, 07:40
"Ёшкин кот, сама Украина требует!": После Зеленского Запад отчитала вице-премьер по евроинтеграции
13 апреля 2021, 00:20
Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.