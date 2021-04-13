Жители Горловки проснулись от шести мощных разрывов: ВСУ пустили в ход "тяжёлое"

Жители Горловки проснулись от шести мощных разрывов в черте города. По данным местных источников, ВСУ с раннего утра пустили в ход тяжёлое вооружение.

Около пяти утра в Горловке один за другим прогремели звуки прилётов крупнокалиберных мин.

"04.43 н. п. Ленинское - Шахта 6/7: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Местные Telegram-каналы также сообщают об обстреле западных и северо-западных окраин Горловки со стороны Шумов.

"06.54 - высокая активность противника со стороны Шумов. Под обстрелом северо-запад, запад Горловки. Всем быть предельно осторожными", - сказано в сообщении.

Активность ВСУ отмечается также и в ЛНР. По данным представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, в результате применения вооружёнными формированиями Украины снайперского оружия в районе населённого пункта Золотое-5 (Михайловка) 12 апреля погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.