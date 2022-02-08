Жители Германии уличили Байдена в лицемерии громким фактом: "Американцы тоже откажутся от России?!"

Жители Германии, а, в частности, читатели Der Spiegel уличили президента США Джо Байдена в лицемерии громким фактом. "Американцы тоже откажутся от России?!", - негодуют пользователи сети после угроз Вашингтона "Северному потоку – 2".

Негодование читателей немецкого издания вызвали слова Байдена о том, что в случае "нападения России на Украину" газопровода "Северный поток – 2" "не будет, мы положим ему конец". Это заявление было опубликовано в издании и вызвало живой отклик читателей.

Читателя с ником Nachdenkend возмутил тот факт, что США пытаются решать вопрос эксплуатации газопровода между Россией и Германией.

" Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией", - отметил он.

Комментируя слова Байдена о "конце газопроводу", читатель Grauwolf49 отметил, что всегда считал, что подобные заявления может делать только канцлер Германии.

"Или мы теперь еще один штат США?", - спросил он.

В то же время часть пользователей уличила Байдена в лицемерии, напомнив о том, что США не просто закупают нефть у России, но в последнее время даже увеличили поставки.

"А американцы тоже откажутся от России как второго по величине поставщика нефти?", - спрашивают они.

"США увеличивают импорт нефти из России, но продолжают бороться с "Северным потоком — 2", - возмущённо констатируют другие.