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Жители Германии уличили Байдена в лицемерии громким фактом: "Американцы тоже откажутся от России?!"
08 февраля 2022, 09:20 • 208 • Политика
Жители Германии, а, в частности, читатели Der Spiegel уличили президента США Джо Байдена в лицемерии громким фактом. "Американцы тоже откажутся от России?!", - негодуют пользователи сети после угроз Вашингтона "Северному потоку – 2".
Негодование читателей немецкого издания вызвали слова Байдена о том, что в случае "нападения России на Украину" газопровода "Северный поток – 2" "не будет, мы положим ему конец". Это заявление было опубликовано в издании и вызвало живой отклик читателей.
Читателя с ником Nachdenkend возмутил тот факт, что США пытаются решать вопрос эксплуатации газопровода между Россией и Германией.
" Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией", - отметил он.
Комментируя слова Байдена о "конце газопроводу", читатель Grauwolf49 отметил, что всегда считал, что подобные заявления может делать только канцлер Германии.
"Или мы теперь еще один штат США?", - спросил он.
В то же время часть пользователей уличила Байдена в лицемерии, напомнив о том, что США не просто закупают нефть у России, но в последнее время даже увеличили поставки.
"А американцы тоже откажутся от России как второго по величине поставщика нефти?", - спрашивают они.
"США увеличивают импорт нефти из России, но продолжают бороться с "Северным потоком — 2", - возмущённо констатируют другие.
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