Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую &q...
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеле...
Главная / Политика

Жители Германии уличили Байдена в лицемерии громким фактом: "Американцы тоже откажутся от России?!"

08 февраля 2022, 09:20  •  208 • Политика
Жители Германии, а, в частности, читатели Der Spiegel уличили президента США Джо Байдена в лицемерии громким фактом. "Американцы тоже откажутся от России?!", - негодуют пользователи сети после угроз Вашингтона "Северному потоку – 2".
Негодование читателей немецкого издания вызвали слова Байдена о том, что в случае "нападения России на Украину" газопровода "Северный поток – 2" "не будет, мы положим ему конец". Это заявление было опубликовано в издании и вызвало живой отклик читателей.
Читателя с ником Nachdenkend возмутил тот факт, что США пытаются решать вопрос эксплуатации газопровода между Россией и Германией.
" Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией", - отметил он.
Комментируя слова Байдена о "конце газопроводу", читатель Grauwolf49 отметил, что всегда считал, что подобные заявления может делать только канцлер Германии.
"Или мы теперь еще один штат США?", - спросил он.
В то же время часть пользователей уличила Байдена в лицемерии, напомнив о том, что США не просто закупают нефть у России, но в последнее время даже увеличили поставки.
"А американцы тоже откажутся от России как второго по величине поставщика нефти?", - спрашивают они.
"США увеличивают импорт нефти из России, но продолжают бороться с "Северным потоком — 2", - возмущённо констатируют другие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


208
Источник
Похожие новости
08 февраля 2022, 05:50
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"
08 февраля 2022, 02:20
Путин пообещал Порошенко политическое убежище
08 февраля 2022, 07:35
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозвучало в эфире телеканала США
08 февраля 2022, 01:45
Предупреждение Путина Западу озвучено: "Победителей не будет"
08 февраля 2022, 00:00
Как "кукурузники" Ан-2 помогут России подавить ПВО Украины? Мнение Defence Blog
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 февраля 2022, 05:50
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красави...
08 февраля 2022, 02:20
Путин пообещал Порошенко политическое убежище
08 февраля 2022, 07:35
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозвучало...
08 февраля 2022, 01:45
Предупреждение Путина Западу озвучено: "Победителей не будет"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 01:25
"Теперь мы обращаемся к России": Трамп указал на признаки развала США
07 февраля 2022, 03:00
Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая
04 февраля 2022, 21:55
"Видишь, лезут?": Украинская снайперша стала "героем" в Британии после расстрела людей в Донбассе
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"
02 февраля 2022, 18:35
Время для переговоров исчерпано
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.