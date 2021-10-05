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Жители Германии оценили газ в "Северном потоке – 2": "Это успех"

05 октября 2021, 04:45  •  334 • В мире
Немецкое издание Die Welt рассказало читателям о закачке газа в первую нитку нового трубопровода "Северный поток – 2". Жители Германии оценили известие положительно. "Это успех", - пишут люди.
В понедельник, 4 октября, Дания сообщила, что трубопровод "Северный поток - 2" целиком и полностью соответствует заявленным требованиям. Таким образом, он может начать свою работу.
Оператор газопровода вслед за сказанным заявил, что заполнение первой нитки уже началось. По второй нитке газопровода пусконаладочные работы ещё продолжаются, однако до полноценного старта рукой подать.
Немецкая газета довела эту информацию до сведения читателей, те поделились эмоциями в комментариях.
Hermangerman написал, что жителям ЕС "Северный поток – 2" очень выгоден. Главное – что он укрепляет гарантии поставок. Россия была и остаётся надёжным партнёром, который не отступает от обязательств, прописанных в договорах.
"С геостратегической точки зрения это успех для Германии", - заявил Michael K. и добавил, что новость будет отрицательно воспринята "атлантистами" от политики".
"Хорошая новость в тяжёлое время", - считает Robert SP.
По мнению Rainer S., Германия точно будет обеспечена энергоресурсами на эту зиму.
"Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию.

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