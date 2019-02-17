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Жители Гаити попросили помощи у России - против "американской оккупации"

17 февраля 2019, 11:09  •  319 • Политика
Бунтующие жители Гаити демонстративно сожгли американский флаг и обратились за помощью к России. Они заявили, что "разводятся с американцами", потому что устали от их "оккупации".
Участники массовых протестов сожгли американский флаг в самом центре Порт-о-Пренса и обратились к России с просьбой разрешить политический кризис, который продолжается на островном государстве уже неделю.
"Мы хотим сказать, что окончательно разводимся с американцами: мы больше не можем мириться с оккупацией Гаити", - цитируют СМИ лидера группы протестующих.
Участники манифестаций настаивают на том, что экс-президент Гаити Мишель Мартелли и его преемник, нынешний глава государства Жовенель Моиз являются американскими марионетками. После сожжения американского флага протестующие скандировали: "Долой американцев, да здравствует Путин".
По словам лидеров протестов, они обратились к России, Китаю и Венесуэле обратить внимания на страдания народа Гаити.
После того как участники протестов начали выкрикивать имя российского президента, полиция применила к ним силу и митинг был разогнан с применением большого количества слезоточивого газа.
Напомним, протесты на Гаити продолжаются уже больше недели. Жители обвиняют президента Моиза в неспособности наладить жизнь на острове, который всё ещё страдает от последствий разрушительного землетрясения 2010 года. При этом главу государства обвиняют в излишне тесных связях с США и проамериканской политике, которую он проводит.
За десять дней в столкновениях с полицией погибли семь человек, десятки пострадали, в том числе журналист. Моиз отказался покидать свой пост, утверждая, что его отставка отдаст Гаити в руки наркомафии.
"Он усугубил ситуацию, высокомерно разговаривая с нами. Теперь он ещё дальше от народа", - приводит слова одного из протестующих Le Journal de Montreal.

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