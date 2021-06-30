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Жители Донбасса упростили выдачу СНИЛС

30 июня 2021, 04:05  •  107 • Политика
Жителям Донбасса существенно упростили выдачу СНИЛС. Теперь они могут т получить данный документ без обязательного выезда в Россию.
Об этом рассказал Царьграду глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Получить СНИЛС можно как на территории России (в день получения паспорта гражданина России на территории Ростовской области), так и в миграционных службах МВД ДНР и ЛНР.
По словам Бородая, многие жители Донбасса являются гражданами России, но при этом они были урезаны в правах, поскольку не имеют СНИЛСа - обязательного во многих случаях жизни документа. Теперь эта проблема решена.
Сейчас русские граждане Донбасса имеют возможность получить СНИЛС, что даёт им право доступа к сайту государственных услуг. Они эти СНИЛСы будут получить в упрощённом порядке - как на территориях республик, так и на территории Ростовской области, - отметил он.
Собеседник "Царьграда" подчеркнул, что упрощение порядка выдачи СНИЛС - это важное государственное решение, так как оно ещё сильнее сближает Донбасс с Россией.

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