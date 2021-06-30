Жители Донбасса упростили выдачу СНИЛС

Жителям Донбасса существенно упростили выдачу СНИЛС. Теперь они могут т получить данный документ без обязательного выезда в Россию.

Об этом рассказал Царьграду глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Получить СНИЛС можно как на территории России (в день получения паспорта гражданина России на территории Ростовской области), так и в миграционных службах МВД ДНР и ЛНР.

По словам Бородая, многие жители Донбасса являются гражданами России, но при этом они были урезаны в правах, поскольку не имеют СНИЛСа - обязательного во многих случаях жизни документа. Теперь эта проблема решена.

Сейчас русские граждане Донбасса имеют возможность получить СНИЛС, что даёт им право доступа к сайту государственных услуг. Они эти СНИЛСы будут получить в упрощённом порядке - как на территориях республик, так и на территории Ростовской области, - отметил он.

Собеседник "Царьграда" подчеркнул, что упрощение порядка выдачи СНИЛС - это важное государственное решение, так как оно ещё сильнее сближает Донбасс с Россией.