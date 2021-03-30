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Жители Донбасса смогут голосовать на выборах в Госдуму: ЦИК объяснил правила
30 марта 2021, 19:10 • 149 • Политика
Жители Донбасса с российскими паспортами смогут проголосовать на думских выборах в Ростове. ЦИК уточнил некоторые детали.
Центральная избирательная комиссия России подтвердила право жителей ЛНР и ДНР проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму. Чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, им надо будет приехать на территорию России.
Выдача российских паспортов в Донбассе по упрощённой схеме началась в 2019 году. Соответствующее решение принял лично президент России Владимир Путин. Он объяснил его заботой о жителях региона на фоне гуманитарной катастрофы, которую устроила там Украина.
В ЦИК сообщили, что граждане России, проживающие за рубежом, имеют право приехать на территорию страны и проголосовать. Это касается и жителей Донбасса, имеющих российские паспорта.
Отмечается, что, скорее всего, жители ЛНР и ДНР смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму на участках в Ростовской области. Такой информацией поделился источник "Интерфакса" в Москве.
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