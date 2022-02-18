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Жители Донбасса напуганы украинскими обстрелами: "Куда нам прятаться?"

18 февраля 2022, 20:10  •  48 • Политика
Жители Донбасса напуганы возобновившимися украинскими обстрелами. В пятницу ДНР и ЛНР почувствовали на себе мощную канонаду. "Куда нам прятаться?" - спрашивают мирные жители.
Украинские войска устроили массированный обстрел неподконтрольных территорий, открыв огонь как по ДНР, так и по ЛНР. Как рассказали в Донецке, за два дня ВСУ 58 раз нарушили режим тишины. В ход пошла артиллерия, танки и ПТРК.
От обстрелов пострадала подстанция "Раздольная", в результате чего без света остались более 200 человек в населённых пунктах Верхнеторецкое, Красный Партизан и посёлок шахты им. Изотова, пишет портал "Народные новости".
Был взрыв, а потом свет погас. А тут вокруг одни бабушки и дедушки. Куда нам прятаться?
- рассказала одна из местных жительниц.
Украинские власти предложили провести срочное заседание контактной группы, однако ДНР и ЛНР отказались. В обеих республиках заявили, что Киев устроил обстрел специально, чтобы потом притвориться миротворцем. И что Донецк и Луганск в пиаре киевского режима участвовать не будут. А если Украина действительно хочет мира, пусть её армия прекратит стрелять.

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