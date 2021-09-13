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Жители Донбасса могут попасть в русскую программу по переселению соотечественников
13 сентября 2021, 19:20 • 285 • Политика
Жители Донбасса могут попасть в русскую программу по переселению соотечественников. В этом случае дончанам и луганчанам будет существенно упрощена процедура получения переселения.
С такой инициативой в понедельник выступило Министерство внутренних дел России, которое подготовило соответственный проект указа.
- говорится в сообщении.
В этом случае жители ДНР и ЛНР смогут подать заявление и получить специальное свидетельство участника программы. Причём, если они находятся в России, им не нужно для этого возвращаться в Донбасс, сообщает РИА Новости.
Отметим, что программа по переселению соотечественников, запущенная в 2006 году, позволяет жителям стран СНГ переселиться в Россию по упрощённой схеме.
Примечательно, что у многих жителей ДНР и ЛНР и так есть паспорта граждан России. По словам политологов, это является главным сдерживающим фактором для украинских военных, которые уже давно мечтают захватить Донбасс силой.
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