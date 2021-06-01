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Жители Донбасса избежали кровавой расправы: Россия могла не успеть - Азаров
01 июня 2021, 11:35 • 288 • Политика
Жители Донбасса смогли избежать кровавой расправы, которую им готовил президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой. Россия могла просто не успеть, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
В интервью радио "Говорит Москва" Азаров рассказал о том, что Киев готовился расправиться с Донбассом руками неонацистов.
"Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку - 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее", - сказал он.
План, по словам Азарова, состоял в том, чтобы нанести три рассекающих удара, "причём в очень короткое время, с тем чтобы Россия не успела оказать помощь". После этого украинские войска бы вышли на границу.
"А далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины", - сказал экс-премьер.
При этом он отметил, что от кровавой расправы жителей Донбасса спасли учебные действия русских войск на юге. Манёвры армии отрезвили "горячие головы" в Киеве и заставили отказаться от своих планов.
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