«Жители Донбасса — это продукт десятилетий запоя»: Украинский политолог назвал своих же сограждан «алкоголиками и уродами»

В эфире политического ток-шоу Кирилл Климчук комментировал фильм «Донбасс» украинского режиссера и заявил: все что, там снято, – правда, а жители Донбасса – это «алкоголики и уроды». Владимир Корнилов рассказал чуть больше о высказываниях Климчука. По его словам, тот добавил: «Жители Донбасса — это продукт десятилетий запоя».

В ходе обсуждения ситуации на юго-востоке Украины в эфире Первого канала украинский политолог Кирилл Климчук оскорбил жителей Донбасса, назвав их «алкоголиками и уродами». Политолог Владимир Корнилов на личной странице в сети сказал чуть больше о высказываниях Климчука. Но для начала то, что попало в эфир.

«Это реально! Вы знаете, что половина этого фильма – это переснятые ролики, выложенные жителями Донбасса. Вот эта свадьба. Алкоголики, уроды, - сказал Климчук, описывая фильм «Донбасс», снятый украинским режиссером, где пытаются расчеловечить жителей юго-востока страны. - Открываем YouTube и набираем».

Политолог Владимир Корнилов, который вступил в спор с Климчуком в эфире, на личной странице в соцсети Twitter так прокомментировал сказанное украинцем.

«Это чудо с трызубом на груди только что в эфире Первого канала кричало, что жители Донбасса — это продукт «десятилетий запоя», наркоманы и алкоголики. Свидомые лютой ненавистью ненавидят нас, дончан, открыто признаются в этом, но рассказывают, что хотят «освободить» нас от чего-то».

В комментариях к записи развернулась дискуссия. А стоит ли в принципе приглашать таких украинских политологов в эфиры российского телевидения?

Это чудо с трызубом на груди только что в эфире Первого канала кричало, что жители Донбасса - это продукт «десятилетий запоя», наркоманы и алкоголики. Свидомые лютой ненавистью ненавидят нас, дончан, открыто признаются в этом, но рассказывают, что хотят «освободить» нас от чего-то pic.twitter.com/vHSCNt9rBc — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 21 ноября 2018 г.

Эфир Первого канала доступен по ссылке.