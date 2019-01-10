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Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"

10 января 2019, 06:09  •  167 • В мире
В городе Сидмут, расположенном в британском графстве Девон, в канализационных трубах рабочие обнаружили огромного "жирового монстра" 64 метра длиной. Эту пробку смогли "вырастить" в канализации сами горожане, сливая в канализацию все то, что никак нельзя сбрасывать в сточные трубы
"Жирового монстра" длиной в 64 метра обнаружили в системе канализации города Сидмут графства Девон, что на юго-зараде Франции.
Как сообщается на сайте компании South West Water, занимающейся водоснабжением в регионе, такого загрязнения в канализационной системе в этих краях еще не видели: "монстр" оказался на 17 метров выше парижской Тариумфальной арки. По словам рабочих компании, такя жировая пробка образовалась из-за сброса жителями в сточные трубы всего того, что выливать и выкидывать в них категорически нельзя: влажные салфетный, жир и масло.
Чтобы удалить этого монстра, рабочим понадобится почти два месяца. При этом использовать в борьбе с "жировым монстром" придется водометы, спецоборудовани и ручной инструмент. Удаление подобных засоров ежегодно обходится клиентам в сумму 4,5 миллиона фунтов стерлингов, пишет "РИА Новости".

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