Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"

В городе Сидмут, расположенном в британском графстве Девон, в канализационных трубах рабочие обнаружили огромного "жирового монстра" 64 метра длиной. Эту пробку смогли "вырастить" в канализации сами горожане, сливая в канализацию все то, что никак нельзя сбрасывать в сточные трубы

"Жирового монстра" длиной в 64 метра обнаружили в системе канализации города Сидмут графства Девон, что на юго-зараде Франции.

Как сообщается на сайте компании South West Water, занимающейся водоснабжением в регионе, такого загрязнения в канализационной системе в этих краях еще не видели: "монстр" оказался на 17 метров выше парижской Тариумфальной арки. По словам рабочих компании, такя жировая пробка образовалась из-за сброса жителями в сточные трубы всего того, что выливать и выкидывать в них категорически нельзя: влажные салфетный, жир и масло.

Чтобы удалить этого монстра, рабочим понадобится почти два месяца. При этом использовать в борьбе с "жировым монстром" придется водометы, спецоборудовани и ручной инструмент. Удаление подобных засоров ежегодно обходится клиентам в сумму 4,5 миллиона фунтов стерлингов, пишет "РИА Новости".