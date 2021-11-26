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Жители Болгарии прониклись жалостью к себе из-за цен на русский газ, обещанных Сербии
26 ноября 2021, 22:10 • 226 • Политика
Россия оставила прежней цену на газ для Сербии, о чём написало одно из болгарских изданий. Читатели позавидовали соседям и прониклись жалостью к себе.
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем. После этого последний сделал заявление, назвав новую сделку по газу исключительной. Он отметил, что Владимир Путин осознаёт, насколько для Сербии важно договориться об объёмах и гибкости газовых поставок.
"Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остаётся абсолютно такой же", - произнёс Вучич.
Когда об этом рассказало болгарское издание Dnes.Dir, читатели поспешили поделиться мнением по этому поводу, проникшись жалостью к себе.
"Молодцы сербы. А мы держимся за так называемые "великие нации", которые ждут у моря погоды", - написал Алекс.
"Цена русского газа никак не связана с чувствами, дружбой и так далее. Это геополитика и расчёт. Москва всегда использовала торговлю сырьём для этих целей", - считает Info.
"И снова мы пренебрегли прямыми переговорами и покупаем на свободном рынке", - констатировал Щерев.
"Газ российский, и Россия, если решит, может его подарить", - отметил Петър74.
"Мы точно будем платить больше из-за русофобов", - считает Хи-Хи.
"У сербов правители умнее наших. <…> Стоит подумать, почему у нас нет мудрых политиков", - написал человек с ником Незначителен.
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