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Жителей Женевы предупредили перед встречей Байдена с Путиным: Закроют и землю, и воду

11 июня 2021, 20:55  •  70 • Политика
Власти Швейцарии усилят меры безопасности в Женеве во время саммита президентов России и США.
Власти Швейцарии накануне проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве 16 июня продолжают объявлять о беспрецедентных мерах безопасности.
В пятницу, 11 июня, стало известно, что столицу Швейцарии в день проведения встречи мировых лидеров частично перекроют. Объявлено, что будет ограничено движение как в городе, так и на Женевском озере.
Жителям Женевы объявлено, что в городе будут массовые перекрытия движения с 4 утра до полуночи 16 июня в связи с саммитом, передаёт Telegram-канал "Вы слушали маяк".
Напомним, двусторонний саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж - особняке во французском стиле середины XVIII века. Для посетителей заранее перекрыли доступ к парку, окружающему виллу и пользующемуся у местных большой популярностью. Это будет первая встреча мировых лидеров после вступления Байдена в должность президента США.
Ранее стало известно, что в целях безопасности Швейцария закроет часть своего воздушного пространства. Самолёты будут облетать Женеву "с 15 по 17 июня 2021 года", говорится в решении властей страны.

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