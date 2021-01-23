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Жителей Якутска вывели на митинг в -51 °С. Часть сторонников Навального уже "греется" в полиции
23 января 2021, 16:35 • 234 • Политика
Организаторы, агитировавшие людей приходить на акцию протеста в поддержку блогера Алексея Навального, вывели жителей Якутска на митинг в -51 °С. По словам очевидцев, часть сторонников Навального уже "греется" в полиции после задержания.
Несанкционированный митинг сторонников Навального прошёл в Якутске, сообщают местные СМИ. По данным TVK6, правоохранители задержали порядка пяти человек.
Авторы Telegram-канала Mash, поместившие кадры с митинга в Якутске, отметили, что всё происходящее выглядит как эпизоды из фильма.
"Похоже на какой-то фильм, но это просто зима в России", - комментируют они видео.
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