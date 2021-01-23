Жителей Якутска вывели на митинг в -51 °С. Часть сторонников Навального уже "греется" в полиции

Несанкционированный митинг сторонников Навального прошёл в Якутске, сообщают местные СМИ. По данным TVK6, правоохранители задержали порядка пяти человек.

Авторы Telegram-канала Mash, поместившие кадры с митинга в Якутске, отметили, что всё происходящее выглядит как эпизоды из фильма.

"Похоже на какой-то фильм, но это просто зима в России", - комментируют они видео.