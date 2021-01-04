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Жителей России готовят к разделу по "короне"? У Роспотребнадзора лишь одна загвоздка
04 января 2021, 01:25 • 13 • Политика
Роспотребнадзор ответил на идею снять ограничения для привитых от COVID-19. В ведомстве назвали единственный барьер на пути к сегрегации.
В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность снятия карантинных ограничений для обладателей "ковид-паспортов". Речь идёт о документах, подтверждающих, что человек переболел коронавирусной инфекцией COVID-19 или получил прививку от неё.
Прежде всего ведомство отметило, что выдача справок о наличии прививки от той или иной болезни - это распространённая практика. Однако о снятии ограничений для лиц говорить пока рано.
- гласит ответ ведомства в Telegram-канале "стопкоронавирус.рф".
В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась категорически против так называемых ковид-паспортов, которые предлагается выдавать привившимся или недавно переболевшим коронавирусом людям. По её мнению, это путь к дискриминации и сегрегации граждан.
- подчеркнула сенатор.
Такого же мнения придерживается журналистка и телеведущая Анна Шафран. По её мнению, ковид-паспорта - это шаг к тотальному контролю над человечеством.
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