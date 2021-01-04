Жителей России готовят к разделу по "короне"? У Роспотребнадзора лишь одна загвоздка

В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность снятия карантинных ограничений для обладателей "ковид-паспортов". Речь идёт о документах, подтверждающих, что человек переболел коронавирусной инфекцией COVID-19 или получил прививку от неё.

Прежде всего ведомство отметило, что выдача справок о наличии прививки от той или иной болезни - это распространённая практика. Однако о снятии ограничений для лиц говорить пока рано.

Вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учётом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ,

- гласит ответ ведомства в Telegram-канале "стопкоронавирус.рф".

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась категорически против так называемых ковид-паспортов, которые предлагается выдавать привившимся или недавно переболевшим коронавирусом людям. По её мнению, это путь к дискриминации и сегрегации граждан.

Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо. В этом нет никакой необходимости, ведь даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, а через месяц их может не быть. Я категорический противник такого рода документов!

- подчеркнула сенатор.

Такого же мнения придерживается журналистка и телеведущая Анна Шафран. По её мнению, ковид-паспорта - это шаг к тотальному контролю над человечеством.