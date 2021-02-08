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Жителей Крыма рассортируют «по степени вины перед Украиной»

08 февраля 2021, 21:15  •  175 • Украина

Группа неугомонных грантоедов из «Крымско-татарского ресурсного центра» (КРЦ) совместно с бывшим «постпредом президента Украины в АРК» Борисом Бабиным намерена представить на рассмотрение Рады законопроект «о введении персональных санкций против лиц, сотрудничающих с оккупационными властями в Крыму».

Помимо главаря КРЦ и меджлисоида Бариева, бывшего «постпреда» Бабина и какой-то мутной зюлейки из числа обслуживающего персонала КРЦ, в состоявшейся накануне в Киеве пресс-конференции должен был примкнуть «политзаключённый и диссидент» Сенцов, однако режиссёр-террорист отбоярился от участия в высоком собрании, объяснив неявку «семейными обстоятельствами».


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Главной говорящей головой на сходке выступал Бариев, в то время как Бабин в галстуке-бабочке с каменной мордой мрачно взирал в зал, время от времени что-то пережёвывая.

Одновременно с законопроектом, инициативная группа предлагает властям определиться с «классификацией форм сотрудничества с оккупационными властями в Крыму» и определить критерии этого сотрудничества, оценить действия «коллаборационистов» для успешного науськивания на них «правозащитников», госструктур и «иностранных партнёров». И ввести, наконец, в правовое поле Украины понятие «коллаборационист».

Очевидно, что бариевская шарашка черпает вдохновение из разработанного в 2020 году в недрах «Министерства по реинтеграции оккупированных территорий» крайне одиозного законопроекта «О государственной политике переходного периода».

Суть будущего документа состоит в том, чтобы закрепить за Россией статус «государства-оккупанта», «государства-агрессора», а вооруженные силы, противостоящие украинской армии, заклеймить «оккупационными силами и оккупационными службами РФ».

Как нетрудно догадаться, этот пункт нацелен в первую очередь на дислоцированный в Крыму 22-й армейский корпус Российской армии, Черноморский флот, ополчение Крыма и силы Народной милиции ЛДНР.

В законопроекте указывается, что украинской властью не признаются любые документы, выданные на «оккупированных территориях», включая российские паспорта.

Соответственно, граждане России в Крыму и народных республик Донбасса объявляются украинскими гражданами, поскольку вступление в гражданство и выдача паспортов «происходили принудительно».

Законопроект предусматривает «унификацию подходов к временно оккупированным территориям» в ЛДНР и в Крыму, «инкорпорацию с другими законами Украины», «внедрение элементов переходного правосудия», а также «создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления».

Судя по всему, КРЦ уже участвует в разработке проекта насаждения украинской власти в Крыму, ужесточив его дискриминационное содержание пунктами «охоты на ведьм» и репрессий против лояльных России граждан.

Бариевцы, однако, собираются быть великодушными и не стричь всех крымчан под одну гребёнку. Дескать, «коллаборационизм» военнослужащего или чиновника не сравним по своей тяжести с «коллаборационизмом» врача или учителя.

Для сортировки крымчан по степени «вины перед Украиной» инициативные идиоты из КРЦ предлагают ввести «персональные индикаторы ответственности» с системой начисления баллов. Если человек набирает определённое количество баллов, то он заносится в чёрный списочек и против него вводятся персональные санкции. Для начала.

КРЦ предлагает оценивать «коллаборационизм» крымчан по совокупности пунктов. Таких, как:

1.Гражданство.

2.Легальность пребывания в Крыму.

3.Особые обязательства перед Украиной.

4.Прекращение обязательств перед Украиной.


5.Статус в системе оккупационной власти.

6.Отношение к задачам оккупационной власти.

7.Негативные последствия от сотрудничества с оккупантами.

8.Продолжительность сотрудничества с оккупантами.

9.Оценка деятельности лица оккупантами.

10.Положительные потребности сотрудничества с оккупантами.

11.Основания прекращения сотрудничества с оккупантами.

12.Общие факторы, подлежащих учету.

По мнению менеджера КРЦ по фамилии Коротких, максимально можно набрать 100 баллов, но для попадания в списочек «врагов Украины» достаточно превысить минимальный уровень в 50 баллов.

Выпавший из хмурого анабиоза Бориска Бабин успокаивает: речь, мол, не идёт о сотнях тысяч крымчан, а всего лишь о десятках, может быть, сотнях «особо злостных коллаборационистов». И даже не все «пятидесятибалльники» войдут в расстрельный список – обещается индивидуальный подход при рассмотрении дел крымчан после «деоккупации».

Для того, чтобы наглядно показать, как работает «персональный индикатор ответственности», бариевские упырьки привели несколько примеров.

Так, например, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская набрала 86 баллов, условный депутат горсовета – 30 баллов, а «коллаборационизм» условного врача горбольницы был оценен всего в какие-то 17 баллов.

«Уже сегодня мы должны дать посыл нашим гражданам на оккупированных территориях и обозначить красные линии, за которые переходить нельзя. В противном случае, они рискуют попасть в санкционные списки, а возможно и нести ответственность за нарушение украинского законодательства, как и граждане РФ, которые продолжают грубо нарушать международное право», – сурово предостерёг крымчан Бариев.

4 февраля в украинских СМИ выступил министр «реинтеграции» Резников, продемонстрировавший безграничную доброту и гуманизм не только к крымчанам, но и к россиянам, переселившимся на полуостров после воссоединения.

По словам Резникова, у всех россиян будет возможность принять решение, где остаться жить после «деоккупации». Украина, мол, не сталинский СССР, и никого не собирается депортировать. Гражданам России в Крыму будет дан выбор: принять украинское гражданство или вернуться на свою историческую родину.

Напомним, что крымчане, имевшие украинские паспорта до момента воссоединения и принявшие российское гражданство, объявлены собственностью Украины, и после «деоккупации» разговор с ними будет особый.

Если отбросить уже набившую оскомину «свидомую» шизу с делёжкой шкур живых медведей и угрозами навести порядок в Крыму по методичкам Бариева и Бабина, обращает на себя внимание всё более заметный дрейф режима криворожских клоунов на полянку своего предшественника Порошенко. Переход от глупой, но более-менее миролюбивой риторики «вернись, я всё прощу!» к риторике воинствующего дурака «вернусь и всех покараю!».

Вряд ли Зеля с командой созрели для новой войнушки до победного конца по сценарию «из котла да в окружение», хотя, несомненно, результаты войны в Карабахе и приход в Белый дом «сонного Джо» их явно приободрил.

Скорее, причиной нового обострения в Киеве является угроза импичмента Зеленского, резкое падение популярности и надежд на лучшую жизнь в обозримом будущем большинства населения, заставляя «надежду Юго-Востока» искать поддержки в среде нациков, повторяя просроченное, но всё ещё рабочее заклинание «Крым – цэ Украина».

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