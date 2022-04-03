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Жителей Харькова в тероборону набирали и набирают «с оглядкой», потому как скрытые «сепары»
03 апреля 2022, 01:30 • 147 • Украина
В Харькове, по словам собеседницы «Антифашиста», многие мужчины с момента формирования терробороны заявляли: «Спецом запишусь, чтобы потом было с чем воевать с нациками, когда русские зайдут».
Сегодня, 2 апреля, её слова подтвердил местный Telegram-канал «Харьков НАШ».
«В Харькове с самого начала набирали в тероборону "с оглядкой". Например, многим местным, добровольно приходившим, отказывали, с формулировкой "нет мест", "нет амуниции", "некуда пока отправлять". И при этом параллельно шла так называемые уличная мобилизация, когда прямо на месте призывали на блокпостах, вытаскивали молодняк из подвалов, из убежищ. Никакой загадки тут нет: боялись, что местные добровольцы идут просто за оружием, чтобы сразу же перейти на сторону русских», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, тех, кого призывали насильно, в Харькове не оставляли, отправляли в другие области. В Харьков же привозили группами тероборонцев из центральных и западных областей.
«Харьковские тероборонцы тоже оставались в городе и области, но преимущественно проверенные, из "фрайкоровцев" и "нацкорпусовцев". Или совсем уж ханыри, которые никуда не перебегают, если есть бутылка, а когда в руках автомат, бутылка найдется», — пишут харьковские антифашисты.
По данным Telegram-канала «Старше Эдды», местные укровласти начали набор второго отряда теробороны, общее количество новобранцев составляет 3000 человек.
Касательно второго тура набора в тероборону, авторы Telegram-канала уверены, что опять будут набирать не для Харькова, а для обмена, так как неблагонадёжные.
«Незадействованных идейных кадров из числа"нацкорпусовцев" и т.д в Харькове уже не осталось. А обычные харьковчане, хоть и совсем пришибленные украинской пропагандой, даже на роль "мяса" годятся не очень: киевское командование им не доверяет, и харьковские "атаманы" типа Немичева тоже. Для них все харьковчане, кроме них самих, — скрытые сепары и русские шпионы. Так что их наберут и отправят куда-нибудь в Винницу, а здесь оставят только часть», — делают вывод авторы Telegram-канала «Харьков НАШ».
Харьковчанам совет: избегайте теробороны всеми способами, потому как, вас сдадут на убой хоть так, хоть этак.
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