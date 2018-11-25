Жителей Алеппо обстреляли снарядами с хлором - СМИ

Террористические группировки обстреляли жилой район аль-Халидия в Алеппо боеснарядами, содержащими хлор. Восемь мирных жителей пострадало от удушья, сообщают СМИ.

Жилой район аль-Халидия в Алеппо был обстрелян террористами боеснарядами, содержащими хлор. У восьми мирных жителей было зафиксировано отравление газом, все они в настоящий момент госпитализированы в медицинские учреждения, сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.

По сообщениям сирийских СМИ, обстрелу снарядами с хлором подвергся также район аз-Захра и улица Нил.