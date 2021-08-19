Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить

19 августа 2021, 02:15  •  75 • Политика
Житель Львова, журналист Остап Дроздов предложил "освободить" Крым. Фантазии у него довольно своеобразные. По мнению мужчины, людей нужно депортировать, мост завалить. Понадобятся ещё и крокодилы.
В эфире телеканала ITV Дроздов рассказал, как приезжал в нулевых в Ялту. Формально Крым был украинским, но по факту журналист попадал в Россию. Он вспомнил, как развевались триколоры. В маршрутках флаги России были прикреплены присосками к лобовому стеклу. Из радиоприёмников слышались эфиры русских радиостанций.
Дроздов констатировал: крымчане всегда "хотели в Россию", поэтому нет шансов, что полуостров вновь станет украинским. Однако, если бы это случилось, нужно было бы "освободить территорию полностью" от тех, у кого есть паспорта граждан России. По мнению журналиста, необходимо людей депортировать, мост завалить, а в Чёрное море "запустить крокодилов".
В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





75
Источник
Похожие новости
19 августа 2021, 00:25
Эрдоган озвучил отношение Турции к новой власти в Афганистане
19 августа 2021, 00:25
Прокатить и поговорить: Глава ЯНАО стал "образом открытости"
19 августа 2021, 00:25
Жириновский в эфире предложил раздел Афганистана
19 августа 2021, 01:20
Эксперты объяснили появление «интервью Навального» грузинскому СМИ
19 августа 2021, 00:25
Спортсмены Белоруссии пожаловались на запрет выезжать за рубеж
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.