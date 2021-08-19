Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить

Житель Львова, журналист Остап Дроздов предложил "освободить" Крым. Фантазии у него довольно своеобразные. По мнению мужчины, людей нужно депортировать, мост завалить. Понадобятся ещё и крокодилы.

В эфире телеканала ITV Дроздов рассказал, как приезжал в нулевых в Ялту. Формально Крым был украинским, но по факту журналист попадал в Россию. Он вспомнил, как развевались триколоры. В маршрутках флаги России были прикреплены присосками к лобовому стеклу. Из радиоприёмников слышались эфиры русских радиостанций.

Дроздов констатировал: крымчане всегда "хотели в Россию", поэтому нет шансов, что полуостров вновь станет украинским. Однако, если бы это случилось, нужно было бы "освободить территорию полностью" от тех, у кого есть паспорта граждан России. По мнению журналиста, необходимо людей депортировать, мост завалить, а в Чёрное море "запустить крокодилов".

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.